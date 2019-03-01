台東火車站旅遊中心 全年不打烊
因應台東車站改建工程完成，台東縣府重新打造原本位於火車站大廳內的旅遊服務櫃台，並遷至火車站出口區，讓來自各地的遊客一目了然，服務中心提供中英日語服務，並放置「看見台東」等多種鄉鎮或博物館等刊物，供免費索取。
根據台鐵公布統計數字，2018年全年進出台東車站人數近200萬人次，台東縣政府為服務廣大遊客，旅遊服務中心全年不打烊，周一至周五從早上8點至晚間5點半，假日更延長服務時間，從早上8點至晚間6點。
此外，台東縣政府為提供更加便利的旅遊方式，服務中心協助預約船票及住宿訂房。而來到自然美景豐富的台東，若是想搭乘大眾運輸工具欣賞台東壯闊的海岸線，或是悠閒的田園景緻，可至服務中心詢問台灣好行、台灣觀光巴士、市區公車以及計程車的搭乘方式及時間，便能暢遊台東。
(中國時報)
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