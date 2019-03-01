投資糾紛起衝突 街頭聚眾砸車

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳世宗

台中：中市街頭昨日再度發生聚眾砸車案件！彭姓與李姓男子2人酒後，因投資糾紛起衝突雙方聚眾咆嘯；事發地點離派出所200公尺，警方出動快打部隊將滋事份子19人帶回調查。李男被毀損自小客車不願提告，現場無人傷亡；警訊後將彭男等15人，依法移送。

(中國時報)