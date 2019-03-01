警方威力掃蕩臨檢南屯區夜店

2019年03月01日 04:10 中國時報 黃國峰

台中：中市南屯區夜店X-CUBE酒客糾紛頻傳，去年也因表演「狂揉雙峰99下」被台中地院依公然猥褻罪起訴！警方為因應相關情事，台中市警局第四分局於昨日凌晨零時起至2點，針對轄內夜店規畫威力掃蕩臨檢，透過雷厲風行的警力展現，收到遏阻功效。

(中國時報)