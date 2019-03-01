選總統 韓國瑜陷長考

2019年03月01日 04:10 中國時報 胡幼偉

國民黨終於拍板以7成民調、3成黨員投票方式決定總統候選人。然而，吵嚷不休的初選辦法塵埃落定，卻還沒有解決大家更關心的問題：這樣的初選辦法，能否選出穩操勝券的總統候選人？

從各家民調結果來看，民進黨不管由蔡英文或賴清德出戰，都已不算強棒，甚至很可能在藍、綠或多方交戰中敬陪末座。所以，國民黨究竟應該經由何種方式，產生能拔得頭籌的候選人，民進黨提名誰，已非關鍵因素。

剩下的關鍵因素，當然就是柯文哲選不選總統了。目前，從民調的普遍反映來看，柯如果參選，不但能勝過蔡英文或賴清德，也能超越韓國瑜之外藍營所有可能登記參選的政治人物。如此情勢，就使韓處於「人在江湖，身不由己」的尷尬局面中了。尤其當「國民黨這次一定要贏」，已成為藍營最高共識，或至少是不敢公開反對的戰略總目標後，國民黨中央雖否決以全民調決定總統候選人，但實際上，韓在總統大選民調中一直居於首位，已經給黨中央和韓個人極大的壓力。

按理說，韓剛當選高雄市長，總統大選原本與他無關，他只專心於高雄市政，不問其他，也是份內之事。然而，他全台第一人氣王的聲望既擺在眼前，則終究免不了「先生不出，如蒼生何？」的拱韓聲浪。面對這種壓力，如果韓堅持不選總統，最後讓國民黨未能贏得總統大選，韓就莫名其妙成了國民黨的最大罪人，他承受得起這種千夫所指嗎？

但深一層看，即使拱韓聲浪再大，卻又不是只要韓點頭就能解決所有問題。

首先，韓國瑜雖然民調支持度最高，但其他想選總統的藍營政治人物卻也有一定的自信。除非他們自願退讓，都表態支持韓，黨中央沒有理由要他們不登記參加黨內初選。所以，韓若不登記參選總統，其他參與者又不願退讓，黨中央若在初選完成後再徵召韓，黨內勢必再起紛爭，此時，韓若接受徵召，就得外鬥內鬥兼顧，帶著隱憂打選戰了。

其次， 拱韓聲音雖大，高雄人反應如何，是必須考慮的另一重要因素。畢竟，韓是經由多數高雄市民義助，才能當選高雄市長，如今，若是才當市長不久，就去選總統，難免虧欠市民厚愛。韓當選市長時的得票率是5成3，稍早前有兩份民調顯示，在高雄市民中，贊成韓選總統的，未超過韓當選市長的得票率。所以，親綠市民不算，至少要大多數藍營及中間立場市民支持韓選總統，韓才能放心一搏總統選戰。

所以，表面上看起來，道理很簡單，誰最有把握能贏，就提名誰。但對國民黨而言，所謂一切為勝選的顧全大局，除了在積極面要提名能贏的人，還要預防有人因心生不平，消極不作為或甚至暗中扯後腿。因此，路再往下走，一是韓自己必須明確表態，願意救黨救國，就要去登記，跟其他參與者公平競爭，並自己去說服高雄市民做後盾。不然，也要明確表態說不選，但會全力輔選黨提名的總統候選人。但在黨中央5月開放登記前，韓不用急著表態。一方面看看他的高支持度能否延續，二來也讓其他想選總統的藍營人士再思考一下，在韓流不止的現況下，自己應該何去何從，於黨於己最合宜。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)