2019年03月01日 04:10 中國時報 彭蕙仙

高雄市長韓國瑜率團赴星、馬推銷農漁產品，行程一路備受關注，除了因為韓流持續發燒之外，更重要的是，高雄已經很久沒有市長如此為庶民經濟打拚，農漁民真有如大旱之望雲霓，熱切期待韓國瑜團隊此行能夠為高雄打開機會之窗。

民進黨政府自然也很關心韓國瑜到底談成了什麼、拿到多少訂單，不過，他們不是站在為高雄人謀求福祉的立場，而是以滅韓國瑜威風為出發點。

其中的代表性人物就是農委會主委陳吉仲。韓國瑜、高雄市農業局局長吳芳銘率隊到新加坡拓展高雄農產品的外銷通路，簽下了FairPrice與昇菘兩家連鎖超市；陳吉仲說，這兩家超商本來就是台灣的既有通路，言下之意，韓國瑜團隊並沒有什麼了不起；農委會國際處則指出，農委會歷年都有輔導到新加坡行銷。

台灣與新加坡在馬政府時期簽下自由貿易協定，如果新加坡不是台灣農產品既有的市場，那農委會就可以打烊了；而FairPrice與昇菘又是新加坡數一數二的大型超商，從台灣進口的農漁產品多少會有些進貨到這兩家超商，這當然也不讓人意外。

問題是，農委會輔導行銷的數量和種類有多少？國際處自己承認，2018年的業績是2500萬元，而這次韓國瑜團隊談的採購合約，每年可賣出約3500萬的高雄農產品。蔡政府不是最喜歡談數字嗎？整個台灣各縣市加在一起的業績是2500萬元，而高雄一個縣市是3500萬元，光看到這樣的數字之比，陳吉仲還有臉說嘴嗎？

更何況，網路無遠弗屆，資訊流通迅速，陳吉仲號稱「打臉」韓國瑜之後，立刻有新加坡網友說，在新加坡市場很少看到台灣的水果和蔬菜，現在看到了感到很興奮。看看是誰被打臉了！

陳吉仲身為農業最高主管，心裡掛念的到底是台灣農漁民的生計和權益，還是絕對不可以讓不同政黨的市長做出成績來？難道他希望高雄的農漁產品最好永遠不要行銷出去，免得韓國瑜太出風頭？有私心這麼重、器量這麼小的農委會主委，台灣農漁業的希望在哪裡？

如果面對努力打開市場的韓國瑜，陳吉仲可以表達感謝，畢竟高雄市的農漁民也是農委會要照顧的對象，不是嗎？甚至日後請韓國瑜的團隊分享行銷之道，讓台灣有更多縣市能向外開拓市場，這不是一件很好的事嗎？

民進黨在2018年敗選，理由不是蔡英文念茲在茲的改革影響了部分人權益所引發的反撲，因為照蔡英文的說法，被改革者終究只是少數，就算他們反撲又如何能夠造成民進黨的大潰敗？

民進黨之所以失去民心，就是因為滿朝文武有如陳吉仲者眾，這些人只見政黨、不管人民；為了官位，什麼沒有良心、沒有是非的話都說得出口。這種官員只會讓人民越來越討厭民進黨。

陳吉仲對民進黨2020選情的殺傷力，肯定比吳音寧對2018敗選大得多。（作者為資深媒體人）

(中國時報)