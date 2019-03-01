援助尼國也算民主價值？

2019年03月01日 04:10 中國時報 向駿

2月19日我國的中美洲友邦尼加拉瓜國會投票通過同意接受台灣政府提供的1億美元貸款。據尼國國會預估，2019年預算赤字達3.2億美元，較去年暴增1.5億美元。我國的貸款對去年因鎮壓民眾示威抗議而遭荷蘭和盧森堡等國暫停金援的奧蒂嘉而言，可算是延續政權的「葉克膜」，但能撐多久很難說。

2016年奧蒂嘉總統因提名妻子穆利優為副總統候選人被《紐約時報》社論形容為「尼加拉瓜版的王朝」。去年4月18日，奧蒂嘉因推動年改爆發大規模抗爭與警民衝突，儘管年改法案已撤銷，但民眾持續抗爭，大批年輕人和學生誓言推翻「暴君」總統，已超過300人死亡，《經濟學人》認為尼加拉瓜已成為委內瑞拉第二。台灣外交部曾於4月22日及6月5日兩度發布消息提醒旅居僑民提高警覺，避開示威遊行地區。

去年5月多明尼加與布吉納法索先後與台灣斷交後，蔡英文的戰略抉擇是配合美國日益升高的反中浪潮及制衡中國崛起的戰略規畫，其具體作為是全面配合川普對中國的貿易戰及軍事上的強硬姿態，迫不及待地充當美國的馬前卒，稍後她更呼籲各國共組「民主價值同盟」抵制中國。然以蔡英文2018年4月親訪的非洲最後一個邦交國史瓦帝尼王國為例，國王恩史瓦帝三世6月回訪台灣時，蔡英文曾隆重感謝「史瓦帝尼為我們發聲從不缺席」，其實史瓦帝尼是個國王擁有絕對君權，完全不符「民主價值」的國家。

2月14日我駐美代表高碩泰應邀出席委內瑞拉人道危機全球會議，會中高碩泰代表我國政府宣布提供價值50萬美元的人道援助給與委內瑞拉，希望委內瑞拉早日脫離危機恢復正常生活。2月19日外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢接受媒體提問時，被問及台灣是否反對委國馬杜洛政府？俞大㵢表示，沒有支持或不支持，我們關心人道危機。弔詭的是，中華民國在拉美的友邦只有尼加拉瓜聲明力挺馬杜洛。

就在尼加拉瓜國會同意接受台灣貸款的前一天，桃園市長鄭文燦向蔡英文引以為傲的年改開了第一槍，直指年金改革是失敗的社會溝通和改革布局，導致民進黨在去年九合一選舉慘敗。其實蔡英文所提的「民主價值同盟」也只是個幌子，她真正擔心的是「斷交」壞了大選選情，因此不惜和年改失敗的奧蒂嘉團抱取暖。

但別忘了，美國總統川普曾將委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴稱為西半球上的「暴政三國」，2月20日美國總統安全顧問波頓更在推特上指尼加拉瓜現總統「時日不多，人民將很快獲得自由」。蔡政府1億美元的貸款非但有可能是「肉包子打狗」，更可能是「順了姑心逆了嫂意」。

2月25日高雄市觀光局宣布將舉辦「2019打狗包子爭霸賽」，建議邀請總統府代表出席指導。

（作者為致理科技大學教授兼拉丁美洲研究中心主任）

(中國時報)