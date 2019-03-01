2019年03月01日 04:10 中國時報 主筆室

辣台妹總統撿到槍，開始對大陸大小聲，網路聲量因而提高，民進黨政府受到鼓舞，乃進一步操作戰爭議題。蔡英文接受CNN專訪時呼籲，如果兩岸開戰，希望「全世界其他國家可以共同站出來」；閣揆蘇貞昌也在立法院說，一旦真的打起來，他將反抗到底，「有一個掃把我都拿起來」、「絕不投降」，兩人麻辣度破表，兩岸關係緊張，連西方媒體都開始關注。

但選民似乎並不買單，根據美麗島電子報2月20日至22日進行的國政民調，蔡英文、蘇貞昌與民進黨，分別僅有26.3%、33.3%的施政滿意度和25.4%的好感度，卻有高達64.5%、41.9%和57.3%的負向評價。從此來看，高網路聲量未必代表高支持度，民進黨破壞兩岸關係，違反民眾意願，網路聲量愈高、支持度反而愈低。

2018年人民信任蔡總統有能力處理好兩岸問題，才讓民進黨完全執政，但近3年來民進黨被台獨黨綱與獨派團體綁架，漸漸悖離「維持現狀」承諾，造成內部統獨對抗與外部兩岸關係惡化，美國對民進黨政府的態度也產生微妙的變化，陷入大陸不挺、國人不挺、美國不挺，甚至泛綠支持者也不挺的四不挺困境。

2015年後美國一貫挺蔡英文，去年底選舉美國在台協會甚至公然介入，幫助民進黨拉抬選情，但隨著兩岸關係惡化，美國開始正視台獨可能威脅台海和平的問題。AIT前理事主席卜睿哲致函喜樂島聯盟總召郭倍宏，表達反對台獨公投的立場，隨後AIT發言人進一步表態：美國反對片面改變現狀的單方面行動，不支持台灣獨立公投。

獨派透過媒體創造出不小的聲量，但實際支持力量很有限。根據美國杜克大學在1月「習五條」事件後公布的調查，在政治認同上，只有22.5%的民眾偏獨，僅29.6%的民眾不惜兩岸戰爭以追求台獨，高達6成民眾反對。台獨在台灣社會其實相當孤立，民進黨高舉民主大旗卻寧願被台獨綁架，不覺得滑稽諷刺嗎？

不僅美國人與台灣人不挺台獨，連民進黨認同者都僅有55.5%偏向獨立。被陸委會主委陳明通批評不存在的「一個中國、各自表述」，民進黨支持者中也有近4成的支持率。由此可發現，蔡英文當前的兩岸路線連泛綠選民都無法認同。因此，僅有55.7%的民進黨認同者會在下一次總統大選支持蔡英文，有32.8%轉向支持主張「兩岸一家親」的柯文哲，也就無須感到意外。

為何蔡英文的兩岸路線會淪於美國人、台灣人與民進黨認同者都不支持，在台灣民主體制中毫無政治市場的困境呢？關鍵在於台獨支持者只敢空談獨立建國，卻不願付出隨之而來的代價。根據杜克大學的調查，當兩岸發生戰爭，僅有3成的台獨認同者選擇從軍抵抗。台獨只敢在中華民國旗幟下喊口號，民進黨只敢在中華民國憲政體制下掏空中國，不願付出代價的台獨，被譏為思想巨人、行動侏儒剛好而已，多數民意不會支持。

沒有多數民意支持，綠營仍能鼓起勇氣作夢，是靠著3個背離事實的幻夢：大陸不會打台灣、大陸打不贏台灣、美國會來幫台灣。針對這3個假設，根據杜克大學調查，6成獨派支持者不擔心兩岸因統獨問題而發生戰爭，台灣全體民眾則有過半擔心；而當台灣宣布獨立，大陸攻台，則有74.6%的獨派支持者認為美國會出兵幫助台灣，高於全體民眾達26.2%之多。獨派支持者中有58.5%的人認為，即使宣布台獨，大陸也不會打台灣，遠超於全體民眾的30.7%。可以說，認為大陸不會打、大陸打不贏、美國會來幫的信仰者，才會支持台獨，荒謬的是，一旦兩岸爆發戰爭，就會有7成台獨支持者放棄信仰。

台獨的荒謬與怯懦原形畢露，蔡英文與民進黨口講民主自由，卻踐踏民意、清除異己，竟以汙衊總統名義開除講真話的媒體人吳子嘉；喊著捍衛民主體制，卻不信任體制的力量，反對兩岸和平協議；依據中華民國憲法宣誓就職，卻對台獨「正名制憲」首鼠兩端，只好在反覆循環的困境與幻夢中苟延殘喘。

挑撥兩岸關係、反對和平協議，說穿了，只是民進黨操作選舉利益的假議題。藍營既然站在民意基礎上，就應該堅定立場，有論述、有方法地抗衡綠營，而不只是順勢拋出議題，獲取選舉利益。

(中國時報)