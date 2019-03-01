火電愛台灣？
中國時報
主筆室
前新北市長朱立倫日前表示若當選總統將考慮重啟核四，以反核四為職志的前民進黨主席林義雄則批說，「任何主張要重建核四的候選人，不管競選什麼職位，都不應該讓他當選。」、「他不是無能，就是沒有心。」
林義雄長期反核四，曾經號召「核四公投，千里苦行」的行動，2014年以禁食抗議的方式迫使馬政府宣布龍門核能發電廠停工，最後將核四封存。 2016年民進黨執政後，也以「非核家園」的訴求制定及執行能源政策，但是很顯然的，民進黨賴以取代核電的風電、太陽能發電等綠電，都不足以應付電力所需。而2017年815全台無預警大停電，讓民眾對蔡政府的綠電失去信心，更別提往後蔡政府提出的開發深澳電廠、台中火力發電廠火力全開所引發的爭議。
去年九合一選舉合併的公投案，民眾多數同意「反空汙」、「反深澳」、「以核養綠」三案，等於全面反對民進黨的能源政策，正是因為核電被廢止後引發的能源危機，民眾是著眼於現實的考量。
林義雄說，主張重啟核四的人「對台灣土地和人民完全沒有感情」，講這句話有點陷入民進黨一貫喊「愛台灣」的濫情主義，別人就不愛台灣？林義雄反核電的主張和心意，全民皆知，他對於核電可能引發災害的危機意識，可以理解；但是林義雄也應該聽聽別人的心聲，公投將近800萬票反民進黨能源政策的人，他們都不愛台灣？
民主的可貴是服從多數，尊重少數。林義雄的主張曾經獲得全社會的回響。但是時移勢易，當多數民眾有不同的考量了，就應該尊重。
(中國時報)
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