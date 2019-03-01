2019年03月01日 04:10 中國時報 楊艾俐

韓國瑜風靡台灣的熱潮，這星期又吹到星、馬等地，民進黨官員連連打壓。1個月前，我剛回台灣，不可思議台灣如此瘋韓，韓粉是否還停留在選舉的夢境中，但近1個月觀察這些現象，與友人討論，發現韓國瑜在台灣扮演著「療癒」的功能，也為台灣許多人找尋失落的拼圖。

韓國瑜的確有在做事，率隊搶下新加坡2大超市訂單，讓1億元農產品「貨出去」，去年高雄農產品整年銷星國也才750萬元。台灣對平潭有兩星期一次的貨運直航，高市府也在積極鋪路賣貨，得到民眾的支持。雖然很多產業界還是不滿他對高雄產業發展的圖像，但他的確有在聽取石化業、鋼鐵業的建言。

庶民經濟正在復甦中，韓國瑜改變了高雄庶民的生存狀態，為他們的產品找出路，也改變了台灣人的生存心態，後者尤其重要。他讓台灣人體會到，的確有政治人物可以超越意識形態而存在。他舉止自然，感情真切，小地方做得讓人貼心。例如上星期六在三重，為立法委員補選候選人鄭世維造勢時，侯友宜傳來的電話聲音不清楚，在眾人圍簇中，韓國瑜拿出一方深藍手帕，遮住一旁鄭世維的手機，讓手機不要受潮，也可擴散聲音。看在韓粉眼中又加分了。

支持韓國瑜的民眾顯然已占了台灣多數，其中包括：一、台灣最大黨：討厭民進黨。蔡政府期盼戰爭、去中國化、挑釁中國，最新的作法是買票，老農津貼補助擬按GDP成長率增加，就要花30億，還有計程車汰舊換新補助，未來越靠近選舉，好康不待言。相反地，軍公教被減退休金，還要被汙名化。

二、討厭國民黨高層的虛矯陰晦，連自己人都打壓。一位黨營事業的高階主管說，「從2000年的政黨輪替開始，有民進黨批評、抗議，黨裡主管總是怪是我們的錯。」這下韓國瑜沒有國民黨幫忙就打贏一仗，翻轉高雄。

三、滿足很多人的深層心理需求。政治人物反映人民的期待，台灣人從移民時期就好客、俠義、草根。近年來經過馬英九的溫良恭儉讓和蔡英文的「疏離」，很多台灣人很感壓抑，韓國瑜有著大俠的豪氣，例如「等我回到台灣，沒有關係，所有的批判放馬過來，韓國瑜等你。」接連著強強滾、文山伯也頻頻出現政論節目，也爆紅一時。

四、仍然心屬中華民國的人。台灣很多人很久沒有看到全場飄著國旗，唱國旗歌。當兵是很多人難得的回憶，軍歌《夜襲》訴說著過往的年輕歲月。

這種療癒至少讓政治人物知道，這幾個群體的力量不能忽視，但療癒能維持多久呢？是否是一種變相的催眠或選舉夢境的延長？法國總統馬克洪也曾是法國的偶像，當上總統後，示威不斷，黃背心示威只是其中之一，選民喜新厭舊，毫不留情地批判他。而韓國瑜本人更應適度沉潛，人望不必在幾個月內用盡，專心市政，真正做到「經濟100分，政治0分」，翻轉高雄。

(中國時報)