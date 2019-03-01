2019年03月01日 04:10 中國時報 蔡東杰

時隔8個月，眾所矚目的第二次「川金會」終於在河內再度登場。儘管在此之前，各方對此會議多有期待，無論北韓的進一步無核化承諾，抑或雙方是否簽署《終戰宣言》，樂觀聲音著實不少，美方甚至先放話可能與平壤發表一份共同宣言，無論如何，比起上次新加坡會議還有短短4點含糊不清的共識文字，這次則在各說各話的情況下，雷聲大雨點小地草草收場。

從某個角度來看，這個結果並不令人意外。根據川普的說法，協議破局原因在制裁，「他們希望全面解除制裁，但我們不能這麼做」；問題是，制裁本即國際社會壓制北韓幾乎唯一的手段，甚且未必全然有用，美國當然不可能輕易讓步。進一步來說，與其聚焦制裁問題，破局真正關鍵或在無核化的共識，如同美國國務卿蓬佩奧所言，「我們要求他們做更多，但北韓顯然還沒準備好」，由於核武能力乃平壤方面最終籌碼，退讓自然也不容易。若無意外，想完成這種「大交易」既得花費一定時日溝通，美朝對此亦心知肚明，倘使如此，雙方又何必合演這一齣戲？

如同新加坡會議一般，這場會面的主題還是「各取所需」。就川普而言，面對宣布緊急狀態的命令剛剛被眾議院否決，「通俄門」調查正屆收尾階段，更重要的是即將到來的連任挑戰，如何透過「形象工程」彌補威望缺陷，不啻是他上任迄今始終設定的重點，至於能否迫使北韓接受無核化目標，以便維持區域安全穩定云云，根本不在他的考量範圍內。

至於金正恩，固然制裁仍是套在北韓頭上的一道緊箍咒，如前所述，由於交易代價甚高，短期內平壤未必付得起，因此，其主要目的還是如何大力宣傳「與世界超強平起平坐」，至少藉此自抬身價並轉化成內部正當性來源；為擴大輿論關注，金正恩甚至3天前便從平壤搭火車啟程，回程勢必依舊引發追蹤報導，操縱媒體之手腕堪稱一流。

值得注意的是，相較美國與北韓既不對會談結果過度樂觀，彼此也非真正對手，北京則不啻是最重要的「第三者」。尤其對華府而言，此刻完成美中貿易談判並妥善處理雙邊互動之迫切性，絕對遠高於朝鮮半島問題；至於平壤，無論就地緣或經濟關係來看，其未來都不可能不仰賴北京的態度，這也是金正恩何以在近10個月內4次造訪大陸，特別在「川金會」前一定先向中國國家主席習近平請益之故，如此低姿態，當然有其理性邏輯基礎。

展望下一階段，2020年將是川普的連任年，如同邊境築牆議題一般，在連任優先之思考下，勢將繼續操作北韓議題的「娛樂效果」；於此同時，2020年底的「二十大」，習近平也將迎來「續任」考驗，是否利用半島形勢營造某種正面訊息，亦值得關注；最後，雖理應是主角，卻始終被邊緣化的首爾，目前南韓總統文在寅正面臨支持度保衛戰，由於毫無結論之「川金二會」或將衝擊南韓民眾的期待，其國內政治效應也有待觀察。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)