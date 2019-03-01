重返對抗舊路 民進黨自斷生機

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳建仲

自九合一選舉慘敗至今，民進黨上下不願正視執政才2年多，就引來海嘯級民意的反撲，反而「吃重鹹」，力拚全面政治動員以搶救瀕臨崩盤的2020年大選。民進黨2007年為替扁家貪瀆開脫，全黨赤裸裸地操弄統獨議題、激化兩岸對立，結果民進黨總統、立委雙雙慘敗、幾至毀黨。如今，民進黨完全執政，為硬挺蔡總統失敗的政策，不惜開民主倒車，幾至「完全亂來」，民進黨激化兩岸對立、走回扁朝舊路，提前預示了2020年難逃再遭遇一次毀黨式的慘敗。

民調始終沒有起色的蔡英文總統，日前在訪談中宣稱若兩岸開打，台灣承受第一波攻擊後，期待全世界其他的國家能共同站出來。「聯外抗中論」加上行政院長蘇貞昌的「掃把抗中論」，蔡政府批判九二共識就是一國兩制之後，最新的操作似乎是跳升到激起民眾對大陸武統的恐懼。

民進黨立法院新會期已訂下一連串優先法案，要求修改現行條例將政務人士、涉密人員、縣市長退離職赴大陸審查從嚴，期限擴增等，形同閉關自守的「禁陸令」；擬修改《選罷法》、《總統、副總統選罷法》，增訂選舉廣告可以「抹黑」為由，要求停播，並且內定民進黨前雲林縣長李進勇入主中選會。蔡政府頻頻對NCC指手畫腳後，又把手伸進中選會，重返九合一選舉前的操作手法。

九合一選舉期間，民進黨全力訴諸中國打壓，拉黑大陸惠台政策，抹紅國民黨候選人親中賣台，指控北京製造假新聞干預台灣選舉。蔡總統在和「大華府台灣同鄉會」視訊時，詢問台僑，台灣人會選擇「親中政黨」，還是會堅持「民主與主權」？選前最後造勢，民進黨舉辦「反併吞、護台灣」遊行，和喜樂島聯盟的「獨立公投、正名入聯」遊行南北呼應，但激化兩岸對立、希望綠營歸隊的努力，最終全被「討厭民進黨」的怒火擊潰。

為求選舉過關，蔡政府不只在論述上加油添火，行政部門也涉及不當的政治操作，在促轉會爆發「東廠」醜聞後，不但沒有自省反變本加厲，要求公營銀行詳查大陸收匯款的交易憑證；要求國家傳播委員會NCC查辦媒體「假新聞」，一夕間如回到戒嚴時期「金融管制」和「言論管制」的年代。

美麗島電子報董事長吳子嘉預估民進黨將輸掉新北、台南2席立委補選，遭民進黨開除黨籍，如今民進黨全力搶救立委補選，但一再過度政治動員、破壞行政中立、違背民主的操作，搞獨統對抗的老菜色，選民已經倒盡胃口。2020年總統選舉與其重演國民黨「換柱」的鬧劇，民進黨不如提名時就直接「換蔡」吧！

（作者為資深媒體人）

(中國時報)