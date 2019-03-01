2019年03月01日 04:10 中國時報 潘罡

台灣製造的遊戲《還願》一張隱藏「習近平小熊維尼」字句的符咒彩蛋，在大陸引發強烈抨擊，乍看這是個案，其實是當代人類心智現象的縮影。在影音媒體包圍下，新世代人類更習慣於感性或審美的認知與表達，理性思考則受到排擠，《還願》彩蛋就孕育於這樣的台灣網路生態。

人類認知狀態與機能會被媒介所塑造，這是當代傳播學研究的普遍共識。從麥克盧漢到尼爾‧波茲曼，媒介不只是傳播載體，它是訊息與認知，更是知識論。從20世紀開始，人類逐漸被影音符號全方位包圍，影視網路多媒體主宰人類生活，印刷所帶來的文字閱讀退位成為配角。

這樣的趨勢給人類生活帶來什麼變化？影像無法傳達複雜與抽象的知識，人類知識的昌盛與傳播必須倚賴語言文字，特別是文字以及衍生出來的數理符號。影像固然基於符號作用而能指向初步概念，但它一大功能是召喚感性或審美，隨之引發情緒與快感。套用電影大師帕索里尼的說法，影像充其量是詩的語言，卻不是深邃概念的語言與知識，它如果要表達後者，只能借重語文。

我曾在課堂上對學生開玩笑說：「老師在課堂上所講的任何一句話，假如有人可用影像而不借助語文就能完整表達其中意涵，我把101大樓買下來送他。」這樣的誇張說法是要凸顯不同媒介與符號的差異性，並沒有任何價值高下判斷。影像符號召喚感性，彷彿讓人類回歸文字發明之前的狀態，重新蘊育感性的創造力，沒有什麼不好。

但人類學習時間是有限的，當生活全方位被片段零碎、時序錯亂的影音所包圍，相對地，複雜深邃的文字閱讀時間就被剝奪；一旦情感與快感屢屢被召喚，理性思考就相對減少。傳播學者尼爾‧波茲曼察覺這樣的趨勢，才會發出「娛樂至死」的喟嘆。

只是波茲曼的警告註定無效，因為這是時代演變的結果，是資通訊科技與資本主義全球化蔓延，並與個人主義所帶來的價值觀攜手征服世界。反映在台灣，五、六級生普遍記得藝人李明依轟動一時的宣言「只要我喜歡，有什麼不可以」，這樣的價值觀蔓延到網路世代，《還願》彩蛋風波再度成為印證。創作者只是覺得好玩、有趣，帶點玩笑與後現代的諧謔，支持者認為沒有必要大驚小怪，甚至認為大陸網民被意識形態洗腦。

感性與娛樂的審美判斷往往優先於嚴肅概念，這已是台灣網路世代的常態。假如大陸媒體環境更為自由開放，《還願》的彩蛋就不會成為風波，而是兩岸網民熱議的笑談，因為彼此都會採用同樣價值觀，這是遲早的事情，至於好壞，那就見仁見智了。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)