2019年03月01日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

杜月笙的外孫金祖武，擔任孟小冬文士國劇獎學基金會董事。（張鎧乙攝）

上海青幫大亨杜月笙之女杜美霞去年底在台灣病逝，再度勾起民眾對杜月笙家族的回憶。在20世紀初，上海三大亨之首的杜月笙，聞名中國，杜美霞之子金祖武指出，外公並非以力服人，杜月笙助人不求回報，包括賑濟災民、抗戰時與戴笠將軍合作，對國家有貢獻，即使數十載以來，大陸對杜進行負面宣傳，但大陸各地仍有不少民眾對杜有好感。

與戴笠合作地下工作

55歲的金祖武指出，青幫和洪門並非台灣如今認定的黑幫，它們最早是為反清復明而組成，青幫分布在水路，洪門在山路。杜月笙在青幫以慈善公益為主，包括在水患、旱災或瘟疫傳染時，賑濟災民，大陸過去這種災荒的嚴重程度是台灣很難想像的，其母杜美霞對金祖武講過，令杜月笙生平最感動的一件事，是有次去蘇北，火車抵達後，有許多窮苦人跪在車站外迎接他，只為感念杜曾為他們做過的事情。

金祖武還說，青幫勢力遍及長江沿岸，在抗日時，杜月笙運用青幫的力量配合戴笠做地下工作，戴笠常在晚上輕車簡從到杜家，一來就待2、3小時，午夜才離開，但沒人知道他們談了甚麼。

金融民生都有影響力

金祖武指出，大陸原把杜月笙認定為反革命分子，直到2000年代初期才把反革命分子頭銜去掉，間接平反了杜。金在2000年後去大陸時，意外地發現，大陸民間對杜的評價很高，讓金很訝異，因為在2005年前，杜月笙三字不能在大陸媒體公開討論，只有小報有討論；在文革時期，很多人連書都沒得念，但卻有很多人因金是杜月笙外孫而感好奇；不僅在上海，他去北京、四川時，也常常碰到這種情形。

金祖武說，若說杜月笙有錢，他不會像「紅色資本家」榮毅仁那般有錢，杜月笙不是實業家，但當年上海各行各業，米價、油價、證券交易所、股票、黃金等他都有影響力，可以穩定市場，每天與各工會團體開會，他在金融與民生產業有如此大的影響力，難免令當政者有所忌憚。

不求官不要錢高聲望

但杜月笙不求官，因為做官很難繼續與三教九流做朋友；杜也不要錢，他如果趁機中飽私囊，早就被人唾棄了，不會在民間還有高聲望。

金祖武指出，抗戰時期，外國媒體評價「在中國，像杜月笙這種人應是空前絕後」，的確，迄今，只有一位杜月笙。

(中國時報)