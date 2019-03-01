家教嚴謹 外孫練完字才能放假

2019年03月01日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

或許有人因為杜月笙出身幫會，以為他們家族家教並不森嚴，然而，杜月笙外孫金祖武指出，不管是外公杜家或父親金家這邊，都有著嚴謹的家教，甚至他當兵時，父親還特別跑去要求部隊長官，要看著他練完大楷小楷毛筆字各一張後，才能放他回家。

金祖武表示，金家和杜家第三代只有他與妹妹留在台灣，其他家人多在國外，因此他與杜月笙四房姚玉蘭、五房孟小冬這2位外婆相處較久，外婆們很重規矩，注意品德與言行舉止，見到長輩要打招呼，吃飯坐要有坐相；金家與杜家子孫寫字都不錯，他們認為練毛筆字可調養心性。

金祖武指出，他的外婆、姊姊、妹妹毛筆字都寫得滿好的，就只有他從小被罵，因為他每個階段寫字不一樣，長輩因此認為他心性不定，擔心他以後沒出息；他20多歲服兵役時，金父還特別去要求部隊長官，等到金祖武寫完大小楷各一張後，才能放假回家。

金祖武還說，常聽到有人聲稱抗戰勝利後，杜月笙想爭取當上海市長，這是謠言。因為杜月笙對自己的後人，包括金祖武的母親、阿姨、舅舅都講過，杜家人絕不做官，有此庭訓是因杜月笙本身就不求官，他認為做官後，人格就會被扭曲、被限制，無法與各界廣結善緣，所以庭訓不做官、不求官。

金祖武還指出，外公儘管幫過很多人，但卻不會用關係幫自己的8子和3女，子女們都是靠自己在國外落地生根，沒有得到杜家幫助，反而因是杜家後代承受莫名壓力。甚至他的阿姨講過，杜月笙過世前，囑她從保管箱中拿出人家的欠條並燒掉，當時杜月笙已撤離大陸到了香港，已經沒錢了，家裡有60、70口人要養，如果把這些債收回，至少可以讓他的後人日子好過點，但杜月笙卻解釋說，他不希望死後，子女去找這些人要債，造成他們困擾。

不過杜月笙唯獨對養子杜維藩安排過工作，之所以這樣，據金祖武的母親杜美霞指出，因為杜月笙領養杜維藩後，各方面就都很順利，開始平步青雲。

(中國時報)