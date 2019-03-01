傳奇人生 影帝最愛挑戰的角色

2019年03月01日 04:10 中國時報 徐桐炘 ／台北報導 ／台北報導

上海灘的故事永遠不會退燒，杜月笙的黑道傳奇故事更是經常被翻拍為電影電視，他的霸氣、神祕是影帝們熱中於挑戰的角色。金馬影帝馮小剛在2009年電影《建國大業》飾演的版本被說外型最像，因為臉型原本就有點相似，加上服裝、造型打理，甚至有人認為可以「以假亂真」，只是多戴了一副墨鏡。

香港演員呂良偉則因電影《上海皇帝》、《上海皇帝之雄霸天下》和杜月笙產生淵源，他在兩作中飾演的「陸雲生」和「陸月生」分別代表不同時期的杜月笙，前者描述主角從小販起家，逐漸形成地方勢力並成為上海灘的風雲人物，後者則描寫雄據一方的主角，面臨國破家亡後的家族興衰，儘管劇本和史實有出入，但整體仍可視為杜月笙一生傳記。

影帝葛優在《羅曼蒂克消亡史》飾演的「陸先生」同是以杜月笙為原型，斯文但不苟言笑、凶殘卻不失優雅的形象，正說明著被稱為「杜先生」的杜月笙雖是從草莽出身，最後成為文質彬彬、富有書卷氣的一代大亨。

還有一個版本是周潤發和黃曉明主演的《大上海》，2人分別詮釋杜月笙的中年和青年，最後還給了這位黑幫大哥一個完美形象，但也被評為過度美化。

(中國時報)