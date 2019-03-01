帥哥小號家 伯堤台中耍狂
正逢228連假，不少人紛紛趁著假日回鄉過節遊憩，中台灣鄉親當然不會錯過台中國家歌劇院等藝文新景點，葛萊美獎得主小號演奏家克里斯．伯堤也將帶著他的音樂好友們在台中國家歌劇院演出，幸運的中台灣樂迷不必高鐵伺候，就可以親見克里斯．伯堤的現場魅力。
音樂被形容是「從小號裡吹出羽毛般的浪漫」，伯堤不但是眾家巨星歌手指定的御用樂手，更是魅力型男演奏家，他的專輯經常攻占排行榜冠軍，2013年拿到葛萊美獎，演奏樂風橫跨流行、爵士、搖滾甚至古典，也成為當今少見融合爵士樂與流行樂的音樂家。
伯堤表示，他的現場表演與錄音專輯是兩回事，「在現場演出時，我是很狂的，希望可以瞬間感染樂迷享受我的音樂；但是專輯就不同了，專輯都走比較沉靜的風格，希望樂迷們慢慢品味聆賞，更有樂音餘味。」
外型英挺俊帥，小號技巧更不在話下，克里斯．伯堤曾被《PEOPLE》時人雜誌評選為全球最美麗前50名人士，他長年在紐約與洛杉磯之間奔波，錄製包括史汀、波伽利、大衛佛斯特等專輯，也參與芭芭拉史翠珊、保羅賽門、馬友友、麥可布雷等人的合作。2004年重新詮釋〈When I Fall In Love〉打入主流市場，全球唱片銷量累積突破300萬張。
跨界小號天王克里斯．伯堤與好友們音樂會將於3月2日演出，地點在台中國家歌劇院。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。