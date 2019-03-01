帥哥小號家 伯堤台中耍狂

2019年03月01日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

正逢228連假，不少人紛紛趁著假日回鄉過節遊憩，中台灣鄉親當然不會錯過台中國家歌劇院等藝文新景點，葛萊美獎得主小號演奏家克里斯．伯堤也將帶著他的音樂好友們在台中國家歌劇院演出，幸運的中台灣樂迷不必高鐵伺候，就可以親見克里斯．伯堤的現場魅力。

音樂被形容是「從小號裡吹出羽毛般的浪漫」，伯堤不但是眾家巨星歌手指定的御用樂手，更是魅力型男演奏家，他的專輯經常攻占排行榜冠軍，2013年拿到葛萊美獎，演奏樂風橫跨流行、爵士、搖滾甚至古典，也成為當今少見融合爵士樂與流行樂的音樂家。

伯堤表示，他的現場表演與錄音專輯是兩回事，「在現場演出時，我是很狂的，希望可以瞬間感染樂迷享受我的音樂；但是專輯就不同了，專輯都走比較沉靜的風格，希望樂迷們慢慢品味聆賞，更有樂音餘味。」

外型英挺俊帥，小號技巧更不在話下，克里斯．伯堤曾被《PEOPLE》時人雜誌評選為全球最美麗前50名人士，他長年在紐約與洛杉磯之間奔波，錄製包括史汀、波伽利、大衛佛斯特等專輯，也參與芭芭拉史翠珊、保羅賽門、馬友友、麥可布雷等人的合作。2004年重新詮釋〈When I Fall In Love〉打入主流市場，全球唱片銷量累積突破300萬張。

跨界小號天王克里斯．伯堤與好友們音樂會將於3月2日演出，地點在台中國家歌劇院。

(中國時報)