奧登薩默父子仨 都是單簧管首席
單簧管演奏家奧登薩默出身音樂世家，22歲就當上柏林愛樂單簧管首席，也成為柏林愛樂史上最年輕的聲部首席，下月將訪台演出。
奧登薩默表示，他沒有想過音樂家是一份工作，因為他從小日常生活就少不了音樂，「小時候我以為全世界家庭都一樣，家裡一定會放古典音樂，事實上並不然，對我來說，我喜歡跟家人一起做一些事情，演奏就是。」
奧登薩默出生於維也納音樂世家，父親與哥哥都是單簧管演奏家，父親恩斯特曾是維也納愛樂的單簧管首席，2017年因心臟病過世。哥哥丹尼爾也成為維也納愛樂單簧管首席。父親生前，父子三人還成立豎笛三重奏，巡迴奧地利、德國、義大利、日本及美國等國演出，蔚為美談。
奧登薩默表示，單簧管這個樂器從小就在身邊，「父母親不曾給我壓力，他讓我自然而然接觸單簧管，我就很喜歡隨時去演奏，去練習，但說實話，學單簧管對孩子來說，不是一個很理想的開始。」奧登薩默說，因為單簧管對於肺部和牙齒都正在發育中的孩子來說不是太好，「這也是為什麼我認為從鋼琴開始學音樂比較好的原因。」
奧登薩默說，他的一生都在為音樂會做準備，「我想我真的很幸運，因為我的工作包括獨奏、樂團跟室內樂，這3個領域是如此不同，但它們彼此之間都有關聯，每場音樂會都需要不同的關注和準備。有時候，放鬆而且不要多慮每一個細節也很重要，練習是音樂會成功的不二法門。」
(中國時報)
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