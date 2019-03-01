崔振赫全場趴趴走 肉貼粉絲

2019年03月01日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

崔振赫昨見面會上繞全場一周，被興奮粉絲們團團包圍。（粘耿豪攝）

崔振赫今年2月9日生日忙工作惜未能慶生，昨歌迷體貼獻蛋糕補賀，令他笑開懷。（陳俊吉攝）

主演浪漫喜劇《馬成的喜悅》的韓國男神崔振赫，2月28日在台北國際會議中心舉行「2019 崔振赫”LOVE”台灣粉絲見面會」。4年前他來台辦見面會時與粉絲約定一定再聚，昨他實現承諾與粉絲一起「找回憶」，展現十足誠意，演唱多首歌曲外，更全場趴趴走，將會場變成他貼近粉絲的花路，氣氛熱鬧溫馨。

見面會以崔振赫演唱〈愛情傻瓜〉一曲揭開序幕，擁有「西裝男神」稱號的他更以《馬成的喜悅》中的造型登場，全場立即陷入震耳尖叫聲，他開心地對全場粉絲說：「4年後又可以到同一場地與大家見面，真的非常開心！」崔振赫在《馬》劇飾演天才醫師，讓他奪下各演技大獎，主持人納豆笑問觀眾「若能讓他這位醫師看診，希望他是哪一科的醫師？」有粉絲大喊「婦產科！」崔振赫聽了害羞大笑。

第一段粉絲互動時間首先帶來高潮，崔振赫現學現賣《馬成的喜悅》中經典台詞「真心是刻在心上的」、「就算忘記也要守護你」、「做我的女朋友好嗎」、「把你的心給我好嗎」等中文發音，更將幸運粉絲手牽起、或從背後抱緊、壁咚等各種戀人肢體，令台下發出興奮羨叫，幸運紛絲們說：「他的手好軟喔」、「我不要再洗澡了」，崔振赫聽了也大笑出來。

他最令粉絲津津樂道的獨特深情歌聲，在這次見面會中毫不吝嗇地呈現給粉絲，開場曲〈愛情傻瓜〉外還演唱了多首歌曲，並搭配各種互動橋段，包括對當天生日粉絲獻唱〈每天 每個瞬間〉、全場手機星光中演唱〈想念你〉、《馬成的喜悅》OST〈忘記的愛情〉，與台灣粉絲最期望聽他唱的〈花香〉，磁性而真誠的嗓音讓全場如癡如醉。

花15分鐘走完全場

崔振赫昨釋出種種福利，將觀眾席走道闢出一條「花道」趴趴走，從會場的最底層一路走到最上層，一一與粉絲們握手、擊掌，用了近15分鐘將偌大的會場完整走了一圈，始終保持開心笑容，「我本來覺得有點疲倦，但是走了這一圈，元氣都被你們補滿了！」《馬成的喜悅》即將於中天娛樂台隆重播出。

(中國時報)