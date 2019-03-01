崔振赫「愛你愛到要死」狂撩妹
中國時報
報導溫博鈞
崔振赫昨（2月28日）午間與台灣媒體見面，並有上百名幸運粉絲參與。崔振赫一現身立即狂殺鎂光燈，主持人納豆自嘲兩人是「最萌身高差」，也教崔振赫以台語說「我愛你愛到要死」對台灣粉絲表達愛意，連「林北回來了」的發音都學得惟妙惟肖。崔振赫回憶4年前來台時，正值他入伍前夕，4年後他不僅累積多部作品，人氣也更旺盛，就連這次見到台灣粉絲的心情也完全不同。
崔振赫剛結束韓劇《皇后的品格》拍攝工作便來台見粉絲，該劇在台灣播放次數破1300萬，更因人氣火旺額外增加2集內容，但崔振赫為了這次來台行程必須進行準備，因而未能參與最後2集的演出，昨他矢口不提該劇。2014年他曾跟孟耿如合作過偶像劇《戀愛吸血鬼》，但他坦言「我好像忘記她名字了！」納豆吐槽：「你這樣有點過分，你們拍了吻戲耶！」讓崔振赫直喊：「真的很抱歉！」
素有「西裝男神」美名的崔振赫身材健美、雙腿修長，昨他穿著淺灰系西裝上台，但坦言：「我私下真正喜歡穿的衣服其實是運動服，不工作的時候，我喜歡穿得舒適一點。」也表示約會的時候更不會穿西裝，詼諧表示：「西裝那樣正式的服裝只有2個地方會穿，一個是別人的婚禮、二是別人的喪禮。」
2月9日生日的他，當天因工作無法慶生，體貼的馬來西亞粉絲昨獻上蛋糕，他開心不已，切蛋糕時欲一刀切到底，被口譯老師阻止「在台灣不能這樣切」，他順勢搞笑握刀拍照，露出幽默一面。沒許過生日願望的他，昨破例當下許願，祈求新作也能像《馬成的喜悅》跟《皇后的品格》人氣飆高，並賣關子笑說：「最後一個願望，是祕密。」
(中國時報)
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