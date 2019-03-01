崔振赫見應援影片飆男兒淚
中國時報
報導溫博鈞
崔振赫前陣子拍完《馬成的喜悅》後，馬不停蹄接連拍攝《皇后的品格》，尤其《皇》劇中他飾演侍衛，有大量動作場面，受傷時有耳聞，讓「崔太太」們非常擔心，昨他在台終日行程滿檔，卻一直展露開朗笑容，打破他以往在劇中經常呈現的帥酷形象。但即使如此，他昨在見面會上，還是不禁吐露心聲：「其實有點累。」
昨見面會節目後段，崔振赫穿上《皇》劇中教授防身術的空手道服，小露他健美的身材，但最後他的笑顏卻突然消失、飆出男兒淚，全場瞬間安靜，崔振赫回復平靜後說：「看到粉絲為我精心製作的應援影片，想著你們這樣力挺，讓我真的非常感動。」
崔振赫身高187公分，站在台上氣勢便超過常人，但他有今日成就，卻絕非只靠先天優勢，他苦當綠葉，一直以男二身分在戲劇界遊走，直到他在《繼承者們》演活高帥富的「金元社長」一角，才終於獲得高度關注，人氣更直線上升。昨見面會上有不少姊媽輩粉絲，當中不乏因為崔振赫而開始接觸韓劇，昨甚至遠從中南部北上，可見對崔振赫抱持的高度忠誠。
他獨有的嗓音唱起歌來韻味十足，歷來參演作品原聲帶中皆有他獻唱，屢次造成粉絲間轟動，也成為他受到熱烈支持的主因。《馬成的喜悅》即將在中天娛樂台隆重播出，可細細觀賞他多年磨練出的精練演技與眾不同的男神魅力。
(中國時報)
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