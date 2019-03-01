王大陸共舞鍾麗緹「最幸福的3天」
王大陸（右上）在《一吻定情》中飾演鍾麗緹（左起）、李銘順的大兒子。
王大陸主演《一吻定情》在港舉行首映宣傳，所到之處皆被粉絲包圍，更有粉絲一路包車跟隨，接受港媒訪問時，王大陸自認不像主角江直樹，選角前和導演陳玉珊直言角色太經典：「我沒有很想去演。」陳玉珊為說服他，給了他數個版本的劇本，讓他看到角色的完美，明知會被比較也無懼，「決定要做了，就要做得好，不會有太多別人的影子在裡面。」雖過往該角都是「高冷」形象，他搞笑說：「我的版本長得比較殘暴，但也比較有溫度。」
片中飾演鍾麗緹和李銘順的兒子，王大陸表示：「鍾麗緹是女神一樣的人物，聽到會演媽媽，感覺很激動也很緊張，拍攝過程中一直都覺得自己是最幸福的小孩，可以合作感覺非常榮幸。」尤其2人有場跳舞戲，他開心表示：「一起練舞練了3天，那是我最幸福的3天。」
陳玉珊迷李銘順
王大陸形容李銘順是「影帝級男神」，「是很讓人尊敬的前輩，對戲過程中會學習到很多，通過這樣專業的表演，會更能碰出火花。」片中一場父子爭執戲讓王大陸壓力頗大，不只感受到對方氣勢，他還要拿捏冷靜天才江直樹的情緒。他也爆料最愛李銘順的是陳玉珊，陳玉珊是當年《神鵰俠侶》粉絲，直接把李銘順稱為「紅牛」，「只要他出現在現場，她的精神就會非常好！」該片全台熱映中。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。