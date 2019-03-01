王大陸共舞鍾麗緹「最幸福的3天」

2019年03月01日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

王大陸（右上）在《一吻定情》中飾演鍾麗緹（左起）、李銘順的大兒子。

王大陸主演《一吻定情》在港舉行首映宣傳，所到之處皆被粉絲包圍，更有粉絲一路包車跟隨，接受港媒訪問時，王大陸自認不像主角江直樹，選角前和導演陳玉珊直言角色太經典：「我沒有很想去演。」陳玉珊為說服他，給了他數個版本的劇本，讓他看到角色的完美，明知會被比較也無懼，「決定要做了，就要做得好，不會有太多別人的影子在裡面。」雖過往該角都是「高冷」形象，他搞笑說：「我的版本長得比較殘暴，但也比較有溫度。」

片中飾演鍾麗緹和李銘順的兒子，王大陸表示：「鍾麗緹是女神一樣的人物，聽到會演媽媽，感覺很激動也很緊張，拍攝過程中一直都覺得自己是最幸福的小孩，可以合作感覺非常榮幸。」尤其2人有場跳舞戲，他開心表示：「一起練舞練了3天，那是我最幸福的3天。」

陳玉珊迷李銘順

王大陸形容李銘順是「影帝級男神」，「是很讓人尊敬的前輩，對戲過程中會學習到很多，通過這樣專業的表演，會更能碰出火花。」片中一場父子爭執戲讓王大陸壓力頗大，不只感受到對方氣勢，他還要拿捏冷靜天才江直樹的情緒。他也爆料最愛李銘順的是陳玉珊，陳玉珊是當年《神鵰俠侶》粉絲，直接把李銘順稱為「紅牛」，「只要他出現在現場，她的精神就會非常好！」該片全台熱映中。

(中國時報)