判決文洩本名原來林允喚費霞
《一吻定情》女主角林允前年遭微博網友「娛叭姐」發文指稱，「林允很叛逆、會早戀、會打人，被學校開除。」更說惹了她的同學會受到報復，甚至逼人在女廁喝尿，林允一狀告上法庭，訴訟歷時近1年半，北京人民法院於2月26日還她公道，要求被告道歉並賠償，她雖未親自提及此事，但開心在微博頻發美照。
根據律師事務所發文，判決認為被告因發布污辱、誹謗林允（原名費霞）的文章，構成對林允名譽權的侵害，必須在微博主頁置頂位置連續15日向林允公開致歉，並賠償林允精神損害撫慰金和訴訟費用共人民幣2萬5000元（約台幣11萬元）。
但判決文中皆使用林允本名「費霞」意外成為焦點，更登上微博熱搜。其實她曾親自回應改名事件，提到初到北京發展時，發現生活費太高，為減輕父母負擔，在室友介紹下兼職當模特兒賺錢，當時的經紀人為她取藝名為林允，雖然在《美人魚》上映前曾考慮改回原名，但圈內人叫習慣後沿用至今。
(中國時報)
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