柯震東：再影射就提告
中國時報
報導娛樂組
勝利近日不斷惹議，經紀公司宣布暫停演藝工作配合警方調查。（資料照片）
韓團BIGBANG成員勝利近日疑涉吸毒趴、性招待事件，2月27日赴警局接受調查，28日又被韓媒《Dispatch》曝光他於2017年底豪擲約台幣1800萬，在菲律賓巴拉望島的阿曼普羅度假村開奢華派對慶生，報導中的賓客名單驚現「因吸大麻在中國引起爭議的台灣演員K」，《蘋果日報》、《自由時報》在報導中猜測是影射柯震東，《蘋果》更截出柯在派對當日IG放的海龜照，認為與巴拉望島特色相符。
柯震東恐再度捲入負面爭議，透過公司發出聲明：「對於他人傳聞，無法回應，但媒體揣測將公司藝人與毒品活動連結在一起，並非事實，希望報導修正，也請各界不要妄加揣測、胡亂隨意聯想，若再有相關影射，公司將提出告訴。」
據爆料指出，該場派對的賓客名單分為VIP和一般客人，後者就是指助興辣妹們，勝利向一位受邀女性說：「帶有水準的正妹來，費用全部我出。」另還有不具名人士表示：「外面不會知道發生什麼事情，裡面保安做得很完善，我也有聽說有人在裡面用藥，玩得很瘋狂。」
(中國時報)
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