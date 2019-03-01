孫燕姿接代言存寶寶學費

2019年03月01日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

孫燕姿去年7月底誕下女兒後，暫停工作回歸家庭，她2月28日宣布接下澳洲有機奶粉品牌代言，正式宣告開工，她表示再次從產後開始投入工作的確是需要一些調適，幸好有家人的全力支持，讓她能無後顧之憂地全心投入。她雖未透露代言費，但表示：「費用是為寶寶存好以後上學的錢！」

孫燕姿形象健康、率真，雖貴為天后，但家人在她心中有著不可替代的地位，重要節日、時刻，她總是陪伴在家人身邊；她平常也很注重家人的飲食，尤其有機生活一直是她追尋的目標，所以這次代言澳洲有機奶粉，她感到非常開心，寶寶吃得健康是很重要的。

二次當媽頗輕鬆

她婚後育有一子納小子，喜迎二寶的她表示，第二次當媽感覺輕鬆很多，由於第一胎時有關寶寶的尿布、餵奶、吃喝拉撒等，當時身為新手媽媽的她親力親為都不放過，這次因為有了經驗，加上有自己信任的幫手、選好信任的品牌，就能安排時間，好好地放心工作。

今年是她出道19周年，這些年來推出13張專輯，距離上一張《跳舞的梵谷》已是2017年底的事，昨不少粉絲看見她新廣告曝光，也敲碗期待她的新作品和巡迴演唱會，對此她所屬環球則表示，今年孫燕姿會專心為了明年2020年的20周年演唱會做準備，其他工作則陸續安排中。

(中國時報)