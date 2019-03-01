安心亞自曝 曾談女女戀
安心亞承認曾對女生動心過。
禾浩辰在台視、三立周日偶像劇《你有念大學嗎？》中喜歡安心亞，卻出現最強情敵，就是新人吳品潔飾演的簡貞怡！吳品潔從第5集帥氣出場就抓住觀眾目光，一開始就承認是蕾絲邊女同志，劇中喜歡的對象就是安心亞。
對於「女女」話題，安心亞大方表示，曾對女孩子心動過，因為有些中性打扮的女生，帶有男生的帥氣，又有女生的溫暖體貼，會讓她覺得很有魅力，是真的會心動，她坦言：「有一段時間失戀時，一位女性朋友在我身邊，陪我哭、陪我度過，那時候有心動。和她短暫交往了3天。」
吳品潔也認為愛不分性別，曾被女同志告白過，覺得同志之間一段穩定的關係得來不易，且就算告白沒有成功，也會轉化成祝福守護對方的朋友。
安心亞說，開拍前跟製作人聊大方向時，就有提到「女女戀」，她覺得這新鮮的設定滿有趣的。對於觀眾期待的女女吻，安心亞說，只要是劇本設定、角色的需求都願意嘗試。吳品潔也笑說：「安心亞真的是超可愛，我可以！」兩女有場共浴泡溫泉的劇情，拍起來很撩人。
吳品潔演出無刻意裝扮
吳品潔表示，原以為會演自信高雅的千金小姐，知道演女同志時一度有點迷茫，還詢問身邊女同志朋友喜歡上女生的感覺。不過她發現沒有一定非要什麼樣子才是女同志，有的很溫柔、有的很Man，所以她演出時，選擇從最單純的心出發，表現出「我就是喜歡心亞這個人」，沒有非要表現出一般人對「T」的刻板印象，因為太刻意反而不自然。
(中國時報)
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