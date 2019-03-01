蕭敬騰米蘭時裝周帥氣看秀

2019年03月01日 04:10 中國時報 林淑娟 、 許雅淳 ）

蕭敬騰（左二）、和舞蹈家Michael Clark（右二）日前一起在米蘭看秀。（取材自臉書）

蕭敬騰（老蕭）日前赴米蘭4天，親臨時裝周GUCCI 2019秋冬系列大秀，他當天身穿GUCCI格紋西裝，時尚又帥氣，此行除了看秀、欣賞風景及逛街購物，大啖佳餚更是最重要的事情，他的經紀人Summer表示：「吃東西對他很重要，所以來米蘭前就已經把該訂的餐廳都訂好，每晚都會安排吃一頓好吃的。」並提到老蕭最愛米蘭的海鮮、甜點，讓他大飽口福。

老蕭主演的公視心理驚悚影集《魂囚西門》本周劇情出現重大轉折！劇中擔任心理師的老蕭，為幫助黑道男鬼沈金發一圓未了的心願，竟闖花蓮黑道堂口為亡魂送信，過程中不斷擦槍走火，終於見到黑道老大沈金城，沒想到老蕭才說了「我是沈金發的心理師，幫他做心理輔導」，馬上就被人拿槍抵頭，險遭黑道滅口。

為取信黑道老大，老蕭飾演的松言說出沈金發告訴他的重大祕密，沒想到卻被沈金城回「那他有沒有告訴你，知道我太多祕密的人都活不久」。對於劇情後續松言將如何解決這危險的難題，他與郭碧婷飾演的未婚妻玉玫之間的關係會否受到影響，都讓戲迷拭目以待。

(中國時報)