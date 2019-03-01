楊謹華一個華麗轉身糗走光

2019年03月01日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

楊謹華、黃健瑋、謝佳見主演的台視、八大《我是顧家男》，1日晚間10點首播。楊謹華和黃健瑋劇中在辦公室是競爭對手，私下是打得火熱的男女朋友。第一集就端出楊謹華和黃健瑋在棉被裡大戰的床戲吸睛，但為了避免「動作戲」春光外洩，楊謹華事前做足防護措施，上半身的小可愛配膠帶黏緊，安全褲還縫上兩件防走光。

楊謹華說，與黃健瑋這場床戲不單是「在床上講完2頁的戲」就結束了，兩人劇中面臨結婚課題，內心又產生糾結跟矛盾，就連床戲也必須一下分開、然後下床、翻過來翻過去又翻出去。黃健瑋在畫面中看似翻身滾到床下動作超俐落，被稱讚「身手靈活很像劇校出來的」，楊謹華卻吐槽曝實情：「他其實摔了很多次！」

輪到楊謹華也要拍漂亮轉身下床的戲時，卻意外讓她的安全褲走光，她忍不住尷尬大笑：「這樣看得到對不對？哎唷，我不是賣肉的。」黃健瑋馬上安慰她：「就說妳是專業的藝術家囉。」

王彩樺當店長

兩人戲裡是大賣場的小主管，楊謹華說，公司戲有不少對峙橋段，因為他們各自帶著一組團隊互相競爭，都要爭取爬到副店長的職位，王彩樺則客串演出店長。由於不少時間都是在賣場中拍攝度過，她笑說，到後期已經熟門熟路，真的很像裡面工作的員工。

(中國時報)