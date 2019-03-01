25歲吳品潔角色討喜暴紅

2019年03月01日 04:10 中國時報 林淑娟 ）

25歲的吳品潔，最近因演出《你有念大學嗎？》中漂亮又帥氣的女同志受矚目，文化大學中文系畢業的她，2年多前大學畢業後才入行，前經紀人俞惟中讓她去大陸拍網劇，去年約滿回台，因客串《姊的時代》小樂的前女友被現任經紀人相中，《你有念大學嗎？》是她第1部角色吃重的戲，因外型出色、角色討喜，火速暴紅。

吳品潔念大學時和同學在餐廳打工，被俞惟中發掘出道，當時她對演戲還沒有興趣，畢業後，剛好公司要拍戲，她就去了大陸發展，曾是黃少祺、丁國琳等人的小師妹。去年加入新公司怡佳，又成了當紅小鮮肉吳念軒的師妹，也在「華流之星」受訓4個月的表演訓練，累積的能量，讓她在《你有念大學嗎？》盡情發揮。

劇中與安心亞對戲最多，是否有壓力？吳品潔說：「沒有！心亞人很好，很像可愛的朋友，雖然已經是女神級，但在拍戲現場很有親和力，完全沒有距離感！」劇中「情敵」禾浩辰及邱宇辰也常主動跟她聊天，兩人講話有趣好笑，讓她很放鬆。

(中國時報)