noovy圓夢唱日動畫主題曲
日系搖滾樂團noovy最新單曲〈SPEED UP〉獲選2019年日本動畫《ZOIDS 機獸戰記 狂野爆發》主題曲，也是台灣第一個樂團演唱日本動畫主題曲，讓noovy興奮不已。
noovy的4位團員小時候都愛看卡通，長大後能夠演唱動畫主題曲，對他們來說根本是美夢成真。尤其是鼓手Mark和JK，兩人都是《機獸》粉，Mark說從小愛玩《機獸》的玩具，還會跟著哼唱主題曲；JK則是國小就喜歡，「感覺不可思議，前陣子我還重新組裝模型，重溫童年回憶。」Hank本身也愛看動漫，主唱Shawn小時候吃飯一定配卡通，並跟著電視一起唱，「我會跟著亂哼主題曲，聽到我們是台灣第一個樂團唱到日本的動畫主題曲，特別開心！」
台壓版3/8發行
MV拍攝當天氣溫只有3、4度，團員大清早就到日本千葉縣海邊拍攝，海風刺骨，還要跟時間賽跑搶光線、拍夕陽，為求畫面好看，他們只穿薄上衣就上陣、手拿彩色煙霧棒，但當天實在太冷，吉他手Hank冷到狂擤鼻涕，且彩色煙霧棒的煙霧還會掉粉塵，讓貝斯手JK身上、衣服、臉上，甚至連眼球都沾染上粉塵。
〈SPEED UP〉日本3月6日、台壓3月8日將發行實體CD，此外noovy「One More Step tour」巡迴演唱會即將從大阪起跑，5月唱回台中、台北。
(中國時報)
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