豪記春酒 龍千玉30年約創紀錄

2019年03月01日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

台語天后龍千玉日前領軍豪記群星參加春酒，17位歌手大陣仗歡唱，包括翁立友、張秀卿、黃思婷、朱海君、謝金晶、談詩玲等人，金曲歌后張秀卿近期工作滿檔，還推掉偶像劇邀約，預計5月推出新專輯，談到過年期間與老公年黏在一起，直呼：「胖了5公斤。」並狠誓「1個月要剷掉」，而48歲的她與小12歲的老公現在仍想拚生小孩。

張秀卿表示：「好友介紹新的診所，讓我有重燃做人的希望，好友說去那家診所的10人中就有9人成功懷孕。」並笑說：「我會不會就是不成功的那1位，但我不放棄繼續鬥志的迎接心肝寶貝。」

翁立友4月發新輯

豪記唱片暌違10年舉辦春酒，有豪記女兒封號的龍千玉，創歌壇紀錄，一紙合約30年，龍千玉說：「公司由剛開始只有我，到現在的成群師弟妹，真是開心，原本公司23位歌手應全員到齊，但還有6位歌手在海外演出，很慶幸當年有聽老爸的叮嚀，這是個很有福報的公司。」她分享5月將體驗西藏心靈之旅，接下來將專心籌備新專輯。

金曲歌王翁立友在豪記唱片15年，將於4月發行新專輯，至於歌迷期待許久的大型演唱會，他表示：「今年來不及，可能會在明年舉辦。」他近日將當背包客獨自赴日本鄉下享受單身之旅。

(中國時報)