Paul控訂房網出包竟遭封鎖

2019年03月01日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

Paul日前帶著老婆咪咪到泰國二度蜜月，1個月前他上知名訂房網訂了最貴的房型，到了當地竟被安排入住最便宜的房型，讓Paul氣炸花了1萬多元的國際電話費向訂房網控訴，不料卻被掛電話，訂房帳號也被封鎖。

Paul 2月28日進棚錄製衛視中文台《一袋女王》，談到訂房出包他透露，多年前就曾用該訂房網訂了房間到大阪旅遊，入住前3小時才接獲訂房網電話，通知他們「沒有房間」，讓他當場傻眼，只好與老婆跑去睡在三溫暖的「世界大浴場」裡，夫妻倆出遊卻得分住在不同樓層，讓他覺得很無言。

他表示，老婆去年生完第2胎，夫妻倆已有3年沒一起出遊，所以才計畫帶她到泰國二度蜜月，也因太開心，訂房時壓根忘記多年前曾遭訂房網出包經驗，訂了房到了當地再度發生出包事件，讓他覺得很無奈。

而這次訂的是最貴房型，一晚要價台幣3萬元，「該房型在1個月前訂只要1萬元，入住當天卻向我索價2萬元。」才會在當地打越洋電話向客服反應，沒想到對方回覆「是系統過錯，不是人為過錯」，讓他更加生氣。

(中國時報)