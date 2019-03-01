小甜甜控沈玉琳坑人
張可昀（小甜甜）日前上中天《麻辣天后傳》錄影，控訴沈玉琳擔任製作人時，只給1集通告費，卻要她錄2集節目，「以前上他節目，要特別給我一個優惠，買1送1，錄2集！」後來才知道不合理，沈玉琳立刻笑嗆：「她當時根本不是個咖，以前是有人給我錢，求錄影曝光，妳還不知道感恩，那時候鬼才認得妳！」2人在錄影現場一來一往鬥嘴，笑翻全場。
小甜甜也指控上製作人劉彥峰節目挑戰跳水，因為怕高一度腿軟，在高台上崩潰大哭，劉彥峰居然冷冷地說「我們只租到5點」，要她趕快跳，讓小甜甜直呼製作人無情，「我想說跟他那麼久的交情，他應該會來安慰我，沒想到他走過來，竟是要我快一點跳！」
後來她再度上劉彥峰的節目，他要求她挑戰爬高雄85大樓，還承諾現場會有醫護人員，她從一樓開始往上爬，一直爬到20層樓才看到醫護人員，當時她體力不支，還缺氧到需要氧氣罩，沒想到一旁的劉彥峰竟自爆當時的醫護人員，是製作單位發的工作人員，小甜甜聽到後忍不住破口大罵。
(中國時報)
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