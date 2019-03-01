馮羿再登《艾倫秀》獲贈電吉他
馮羿（左）年僅11歲2度登上「艾倫秀」，引起熱烈討論。
11歲烏克麗麗神童馮羿去年首次登上美國節目《艾倫秀》，引起熱烈討論，時隔5個月，他日前再度受邀上「艾倫秀」，因主持人艾倫很喜愛馮羿的演奏熱情，當場送上知名品牌「FENDER」的電吉他、音箱，此電吉他市價約台幣10萬元，艾倫還在音箱貼上自己的臉部鑲鑽圖案，讓馮羿看到此驚喜後，直呼：「超酷的！」
馮羿相當受歡迎，2度登上「艾倫秀」，他認為比第1次時對環境、流程更多熟悉感，「第1次來彩排後糊里糊塗就上了台，我覺得表現就只有普通，第2次跟工作人員和艾倫比較熟，表演的表現就比較好，而且艾倫也更親切，講話也更好笑。」
暑假將上國中
他在現場表演90年代美國車庫搖滾代表團「Nirvana」作品〈Smells Like Teen Spirit〉，「因為車庫搖滾是很憤怒、很直接的音樂，烏克麗麗是清新、夏威夷草裙風，我拿烏克麗麗彈這首歌就很酷。」
馮羿去年從美國返台後，也加入2018年上半年全球下載量最高的APP「TikTok」，並在其中累積發表了8支短影音。他目前小學6年級，暑假後將成為國中生，他所屬的「野火樂集」表示馮羿首張專輯已在最後錄音製作階段，預計今年上半年推出。
(中國時報)
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