白安收五月天電話卡沒膽打

2019年03月01日 04:10 中國時報 蔡琛儀 ）

白安收到五月天用第一張專輯封面做成的電話卡，電話卡上還特別把白安P進去。（陳俊吉攝）

白安去年推出新專輯《1990s》成績不俗，6月演唱會票房也開紅盤，宣布6月23日再加開一場。她2月28日在松菸舉辦「一日一生春季巡迴見面會」，師兄五月天、鼓鼓和蕭秉治分別送上屬於90年代復古禮物給她。

五月天打造特製電話卡，將1999年他們推出的首張專輯封面照再P進白安的臉，也歡迎白安若有任何創作問題都能打電話給他們，但「我剛就在想現在路上怎麼找電話亭！」白安坦言平常沒事根本不敢打擾他們，她製作專輯前曾跟阿信聊專輯概念，製作期間也曾打電話給正在使用錄音室的瑪莎詢問是否能借用錄音室15分鐘。

蕭秉治送上復古擋泥板，讓白安躍升為「擋泥板女神」，還幫她打造復古半屏山造型，讓她傻眼直問：「這頭髮是怎樣！」鼓鼓則贈送90年代超紅的電子雞，象徵白安成為公司金雞母，未來靠她養，她也幽默回：「我不能養他，大家要自己養自己。」

看到師兄們送的復古禮物，身為90後的白安回憶起童年時光生活，「小學學校是在山上，會和同學一起爬樹、烤地瓜，很田野式的生活，很懷念。」白安演唱會加場門票將在3月1日中午12點於拓元開賣。

(中國時報)