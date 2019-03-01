張曼玉樂當配角嫉妒林青霞卡水
華語影壇愛情經典《滾滾紅塵》由林青霞、秦漢、張曼玉主演，除了「一秦一林」的刻骨愛情，林青霞和張曼玉戲中動人的閨蜜情也成了影迷公認最催淚的一幕。張曼玉當時剛以《三個女人的故事》拿下首座金馬獎影后，隔年再度以《滾滾》勇奪最佳女配角，和當屆影后林青霞雙雙奪獎，鮮少演出配角的張曼玉坦言：「演員以挑戲為主，是不是主角並不重要。」
林青霞和張曼玉不只在該片飾演閨蜜，戲外的姊妹情更是不在話下，林青霞曾表示張曼玉答應演出女配角讓她非常感動，張曼玉則俏皮回應：「我們合作很愉快，但我就是嫉妒林青霞比較漂亮。」
劇組當年遠赴哈爾濱、長春拍攝，氣溫偏低，雖然劇組下榻在長春市最大的飯店內，但當時設備仍有點落後，且飯店規定每天只有數小時供應熱水，讓不少劇組人員常在半夜收工後只得洗冷水澡，苦不堪言，但據悉，雖然當地沒什麼夜生活，演員們都會相約打羽毛球或騎腳踏車解悶，偶爾還會一起去唱KTV。《滾滾紅塵》3月8日推出數位修復版重返大銀幕。
(中國時報)
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