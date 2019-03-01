黑鳳凰黑暗神力狂擊魔形女
蘇菲特納飾演的黑鳳凰擁有鳳凰之力，相當強大。
首次以女性變種人為主題的獨立電影《黑鳳凰》推出最新預告，由蘇菲特納（Sophie Turner）所飾演的「琴葛雷」無法控制內心強大黑暗的「鳳凰之力」，大喊：「為什麼要逼我這樣做！」並且令人意外地出手攻擊珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）飾演的好友「魔形女」！
預告更曝光她與反派角色潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）獨處對話，探索單靠她一人就能操縱足以影響整個宇宙脈動的神級力量，開始和昔日戰友反目成仇，黑化後的琴葛雷甚至可以透過鳳凰之力將整列火車瞬間連根拔起。一向冷靜的X教授都顯露出恐懼神情，飾演「X教授」的詹姆斯麥艾維（James McAvoy）說：「《黑鳳凰》不乏將角色的犧牲與人類所面臨的困境和災難，這部作品絕對將會為《X戰警》系列訂定下全新的基調色彩。」電影6月6日在台上映。
(中國時報)
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