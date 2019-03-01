侯友宜感動盼多點愛與包容

2019年03月01日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

勇奪奧斯卡最佳影片等3項大獎的電影《幸福綠皮書》全台票房衝到2650萬，新北市市長侯友宜選在228和平紀念日，邀請各局處首長一同觀賞該片，他表示：「這部電影描述人與人之間，不要有藩籬，不要有階級對立，而要帶著團結的力量往前進，用更多的愛跟包容來看待彼此，在228和平紀念日這樣有意義的日子欣賞《幸福綠皮書》，讓人特別感動。」

該片在台上映一個月，全台映演廳數由最初的42間戲院至今擴增為60間戲院，電影以幽默詼諧的手法，描述黑人鋼琴師與白人保鑣彼此之間如何打破文化、膚色或階級藩籬的故事，所傳遞的正向力量更讓本片成為許多媒體推薦今年必看電影之一。

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）以本片再次拿下奧斯卡最佳男配角，他詮釋角色的精湛演技也讓觀眾動容，他說：「傾聽、包容與同理心才能化解隔閡，放下本位主義才能接受別人的想法，也才能獲得彼此的認同。」盼片中傳達的理念「愛、包容與尊重」引起觀眾共鳴。該片全台熱映中。

(中國時報)