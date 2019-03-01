Cafe強勢回歸Racer

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳大任 報導

《死侍》男星萊恩雷諾斯平時私服就是Cafe Racer風格，有防風眼罩半罩皮帽，搭配皮衣，騎著TRIUMPH就是帥。（東方IC）

伊旺麥奎格以Cafe Racer穿搭，參加古德伍德老式賽車會，原汁原味呈現復古英式風格。（東方IC）

從TRIUMPH去年米蘭車展發表向英國Ace Cafe致敬的ACE CAFE特別限量版，到Gogoro在台發表S2 Cafe Racer，藉由演繹Cafe Racer追求輕量化速度哲學，向街頭經典致敬，乃至今年包括SUZUKI、Kawasaki等品牌也推Cafe Racer車款，機車市場Cafe Racer復古風來襲。

那倒底什麼是Cafe Racer？台鈴SUZUKI資深經理林進賢表示，Cafe Racer源自英國機車文化，1960年代早期，一些狂熱的英國年輕人喜愛騎著改裝機車，往返在他們愛聚集的Watford Busy Bee Cafe及London Ace Cafe等咖啡廳之間，以競速來看誰最先騎到目的地，獎品也許就是一杯咖啡，形成搖滾叛逆並融合當代時尚風格的次文化。

騎士穿著配件形成文化

林進賢表示，若換成現今的說法，Cafe Racer大概就是小屁孩、飆車族的同義詞，他們彼此之間為了表現自我，只有改裝一途，把自己的車改裝成有如賽車般的外觀，機車特徵是輕量化、足夠的動力、速度和輕快操控感，外觀則是簡約配置、細長凹陷的油箱、低車把和單座座位。時至今日，成為眾家車廠汲取設計靈感之源。

到如今，Cafe Racer已不僅只講改裝機車，同時擴及騎士的穿著風格，以半罩皮帽搭配防風眼罩、龐克皮夾克加白絲巾，腳穿高筒皮靴為主，這股騎士文化逐漸擴散至法國和其他歐洲城市。

不少藝人更是這樣風格的愛好者，像《死侍》男星萊恩雷諾斯就曾多次被拍，他身穿Cafe Racer風格皮衣與皮帽，騎著TRIUMPH趕去拍攝現場；《星際大戰》「歐比旺」伊旺麥奎格更甚至直接參加英國的古德伍德老式賽車會，完整皮造型、騎大數字貼車燈的機車，向Cafe Racer風格致敬，帶動這復古風更加延燒。

(中國時報)