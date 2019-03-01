新重機玩復古 各牌紛接力
新車開春，重機市場各品牌不約而同吹起Cafe Racer復古風潮，SUZUKI SV650X V-TWIN取材自1970年代Cafe Racer公路賽車元素，呈現經典及動感街跑本質；Kawasaki也推出熱銷車款Z900RS的孿生車Z900RS CAFE；HONDA、哈雷則在近日舉辦快閃車展，讓車迷能近距離接觸。
台鈴行銷課長李哲瑋表示，SUZUKI SV650X V-TWIN即是以1970年代Cafe Racer賽車造型為起點，圓形大燈罩的曲線與側飾板巧妙銜接，完美詮釋如Cafe Racer車身整流罩般的整體外觀，而分離式把手與復古造型座墊，凸顯動感與經典改裝風格，更運動化的騎姿，喚起最初Cafe Racer時光。
Kawasaki Taiwan台崎重車去年販售超過2000台、並連續3年達成正成長，今年將推出多款新車，包括Z900RS CAFE與全新改款的中量級仿賽車Ninja ZX-6R，兩款新車預計於6月底上市。業者預告自3月4日起展開預接單活動。
Honda Taiwan即日起至3月8日在Honda Welcome Plaza品牌形象館展出CB1000R、CB1100EX與CB1100RS等3款2019新車。其中，CB1000R新增全銀配色，展現強烈的科技暨復古外型，更顯Neo Sports Cafe形象。此外，CB1100系列如油箱彩繪線條、前後懸吊、側蓋等皆有材質更新與配色調整。
哈雷近日也在台北101購物中心設立品牌快閃概念店，不僅展出精選車款，更結合哈雷服飾精品，以酷黑風格打造舒適空間，展示車主打2019年SPORTSTER Forty-Eight Special及運動車款Street Rod。即日起至3月24日，在個人FB或IG上傳與哈雷合照，並完成相關流程，即可兌換哈雷小禮物。
(中國時報)
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