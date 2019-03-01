巴黎時裝周－張鈞甯看秀飄仙氣
張鈞甯穿上淡雅的粉色洋裝搭配米白色手拿包，現身巴黎看LANVIN大秀。（CFP）
LANVIN本季著重領巾與肩部設計，秋冬男裝用過膝印花襯衫搭配針織領巾。（CFP）
KENZO將T台打造成雜貨店走廊，黃色或紅色的番茄圖案成為本季搶眼印花。（IG）
Dries Van Noten從維多莉亞式花園汲取靈感，玫瑰、罌粟花等圖騰躍上緞面大衣。（CFP）
Maison Margiela以黑灰色作為主調，打造男女通用的大衣。（CFP）
KENZO的經典虎頭依舊沒在新系列中缺席，成為後背包圖騰。（官網）
巴黎時裝周隨著名牌加入而更顯增溫。LANVIN秋冬男女裝邀張鈞甯與烏瑪舒曼到場看秀。張鈞甯一身寬鬆洋裝飄逸現身，表示會在巴黎多留幾天，熱愛運動的她發願要跑完塞納河。
LANVIN由年僅31歲的創意總監Bruno Sialelli當家，新裝定調為「神祕朝聖者」，大秀辦在充滿文藝復興時期巨石與雕像的中世紀博物館，及膝絲綢襯衫上印有民族感文字、解構披肩，品牌的經典藍色重現。原本外界對1月份甫上任的他略為擔心，如今疑慮徹底消除。
至於Chloe秋冬新品則展現女性探索「世界邊緣」的魅力與奔放；馬術與皇家海軍元素再現，騎馬外套搭配法式印花布洋裝，為整體輪廓注入夢幻又豪邁的情懷。
KENZO展現詼諧時尚
KENZO創意總監Carol Lim與Humberto Leon則將T台打造成雜貨店走廊，以跳舞走秀方式，演繹以「番茄圖形」為靈感的新裝。番茄圖形出自品牌創辦人高田賢三異想天開的版畫，從網眼襯衫到黑色工作服，以及印有即食食品的男女棉布，展現詼諧時尚。
Maison Margiela延續「無性別」主題，在柴可夫斯基〈天鵝湖〉背景音樂下，模特兒展示黑灰色為主調的服飾，法蘭絨、皮革、羽毛等不同物料的黑色混搭出層次感。Dries Van Noten從維多莉亞式花園汲取靈感，玫瑰、天竺葵、羽扇豆、大麗花和罌粟花躍上緞面大衣，灰色細條紋剪裁的西裝採用數位印刷技術，展現品牌擅長的繪畫風格。
(中國時報)
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