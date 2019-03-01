江詩丹頓101店 製表達人坐鎮

2019年03月01日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

江詩丹頓全新概念店進駐台北101二樓，空間明亮開放，駐店的製表師傅更是一大亮點。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Fiftysix藍面精鋼自動上鍊腕表，37萬7000元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Fiftysix藍面精鋼全日曆腕表，73萬7000元。（Vacheron Constantin提供）

瑞士頂級腕表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）全新概念店移至台北101的二樓登場，整體設計呈現具穿透性，空間也更加明亮，藉此拉近與消費者的距離；店內駐站服務的師傅更是一大亮點，是台灣少見可維修萬年曆高複雜腕表等級的製表達人，售後服務和保固維修更有保障。

江詩丹頓以高複雜腕表著稱，以往店內的維修中心多半位於後台，感覺十分神祕，全新登場的概念則將維修中心改成開放式的工作站，讓師傅與表迷可以面對面溝通，表迷還可透過師傅背後的大螢幕，欣賞到高倍數顯微鏡下愛表的內部狀況，師傅可直接向表迷講解機芯內部狀況，讓維修服務更直接透明。

江詩丹頓向來強調在地服務，台灣江詩丹頓是少數有能力維修萬年曆等級腕表的鐘表品牌，不必將表送往瑞士維修。為配合新店開幕，全新登場的黛藍色表盤Fiftysix系列腕表也搶先抵台，全日曆Fiftysix腕表款搭載2460自動上鍊機芯，顯示日期、星期、月份，每122年才需調校1次，Fiftysix自動上鍊腕表則首度出現精鋼鍊帶款，獨特的七珠鍊設計優雅時尚，更添紳士品味。

(中國時報)