2019年03月01日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Global Mall板橋車站店今年引進了主打無添加料理的「家．溫度湯專門店」百貨首店，家裡的蔥白雞湯，160元。（Global Mall提供）

廣三SOGO的「郭老師養生料理」單月業績平均就約60萬，比去年同期成長2%，竹笙雞套餐 雞腿，270元。（廣三SOGO提供）

Global Mall板橋車站店的「安永鮮物」健康超市，主打餐飲與食品製程中不加入食品添加物的理念。（Global Mall提供）

統一時代百貨台北店帶來由連續3年獲得東京米其林名廚石塚和生，首在台成立的拉麵新品牌「Bellissimo」快閃店，味噌山藥叉燒拉麵，320元。（統一時代百貨台北店提供）

健康意識抬頭下，人們不僅愛運動，飲食也更講求養生、健康，百貨近年順勢引進更多相關餐廳及專櫃，不僅吸引年輕上班族的喜愛，業績也表現強勁，有的業績甚至可較改裝前成長兩成，讓業者看好並持續擴大面積。

食安訴求品牌成吸客機

信義區是上班族及年輕客層的百貨主戰場，「統一時代百貨台北店」就發現，主打烤雞的21 PLUS中，溫蔬菜等健康餐點銷量成長，甚至較去年增加3成之多，占全業績約1.5成；旁邊「誠品生活信義店」也表示，天然無添加等健康理念餐廳，穩定維持來客數每年約1成成長；松山區的京華城主打農場到餐桌安心料理的「良食究好」，也是重健康、食安飲食消費者偏好的選擇，更帶動餐飲業績成長1成。這些百貨通路都看準消費者的飲食習慣改變，對於相關類別空間持續擴大。

Global Mall也看準上班族的需求，在去年板橋車站店改裝時，就把原來超市改成生鮮品牌「安永鮮物」健康超市，主打餐飲與食品製程中不加入食品添加物的理念，開幕逾半年多，業績就較改裝前成長約15%，再加上今年1月從台中來的「家．溫度湯專門店」百貨首店，以無添加的料理吸客，短短1個多月業績就成長近2成，帶動了板橋車站店整體業績成長了約5%，養生、健康類可說是館中的新力軍。

除了北部以外，中部的健康潮也不能小覷，廣三SOGO中有多家健康養生餐廳，像在美食街的「郭老師養生料理」，近年愈來愈受歡迎，不僅比去年同期成長2%、月業績平均可達約60萬，就連饕客的年齡層也漸漸下降至20到50歲，養生也不再侷限於中高年齡層，還有16樓的漢來蔬食進駐後，平均月業績就達約250萬，比過去的餐飲櫃位成長了2到3成。

(中國時報)