快時尚玩聯名掀話題
Nathalie Lete×H&M聯名系列，本季主打童裝，以豐富色彩、動物及花卉印花為主題，所有設計出自於Nathalie Lete 的壓克力手繪創作，3月7日上市。（H&M提供）
Nathalie Lete×H&M聯名系列嬰兒服，599元。（H&M提供）
為提振快時尚服裝話題性，品牌今年仍鎖定設計師聯名系列，每幾個月就推陳出新。UNIQLO這回與LOEWE創意總監、有英國時尚金童之稱的設計師Jonathan Anderson再度合作，融合當代英倫風格，以風衣、飛行外套為主力，及運用JW ANDERSON的代表渦旋花紋（paisley patterns）、橫條紋等圖案，上衣590元起，3月8日限定店舖販售。
而在去年歐美快時尚衰退趨勢下，H&M本季在台也加強童裝系列，與知名巴黎藝術家Nathalie Lete合作。Nathalie本身就設計許多色彩鮮豔的藝術創作，此回聯名也將她的印花作品遍布童裝及飾品，每件服飾都彷彿置身夢幻植物園中，3月7日全台店鋪上市。
(中國時報)
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