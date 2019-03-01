旺代搶連假商機 65折特賣

2019年03月01日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

LOTUS樂德鍋金鑽平底鍋24公分，2260元。（旺代集團提供）

LOTUS樂德新完美壓力鍋7L，內含玻璃鍋蓋、有洞蒸盤、Brabantia不鏽鋼湯杓原價1萬1720元，特價5980元，限量50組。（旺代集團提供）

喜迎金豬年，頂級鍋具相繼祭出明星商品搶市，旺代集團旗下品牌在全台百貨專櫃舉辦「金豬行大運特賣」，康寧餐具則找來女星佘詩曼代言，為鍋具市場更添買氣。

旺代集團旗下包括LOTUS水晶、樂德鍋、比利時BergHOFF餐廚精品、荷蘭Brabantia環保垃圾桶、日本Noritake、OKURA皇室御用瓷器、德國Nachtmann水晶、瑞典Orrefors、KOSTA BODA水晶都在特惠之列，搶攻連假市場，即日起至3月3日，消費滿5000元享65折，特價品除外，詳情可洽品牌官網。

康寧餐具去年與全聯通路合作換購Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋創下超過20萬件數量，也讓業者更添信心，今年再引進最頂級Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋Clad系列，再搭上《延禧攻略》熱潮，找來劇中飾演嫻妃的佘詩曼擔綱代言，讓娘娘氣勢延續買氣。

(中國時報)