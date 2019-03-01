輕奢珠寶AHKAH進駐百貨

2019年03月01日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

日本輕奢珠寶品牌AHKAH去年登台後，以精緻的鑽石鑲工和「負擔得起的奢華」，廣受台灣小資女的喜愛。今年一開春，AHKAH正式進駐台北新光三越信義新天地A8館一樓，並在3月4日開幕當天邀請曾之喬擔任開幕嘉賓。

日本珠寶精緻小巧，強調細節與品味，與歐美珠寶的風格大不相同，加上高CP值與價格上的優勢，成為入門鑽石珠寶的最佳選擇。日前品牌在情人節主打thiran heart系列，火紅愛心項鍊十分討喜，隨著白色情人節即將到來，再主打premietoile initial字母系列，以18K金鑲鑽字母打造個人專屬的飾品，或是訴說情意，十分有紀念意義，鑽石的靈動閃爍更添風情，讓自己在舉手投足皆能展現個人風情，代表名字縮寫的字母有紀念價值，更能傳遞真摯情意。

(中國時報)