《偷書賊》朱薩克 花13年搭「橋」

2019年03月01日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

《偷書賊》作者、澳洲作家馬格斯．朱薩克。（張鎧乙攝）

《偷書賊》。（本報資料照片）

對澳洲作家馬格斯．朱薩克而言，台灣並不陌生，但距離他上一次來宣傳在台暢銷25萬本的成名作《偷書賊》，一晃眼就是13年。這13年間他的女兒和兒子陸續誕生，傾全力投入的新作卻始終難產，還曾笑談子女從沒看過他「工作」。被一本書困了近10年，刪掉重寫無數次後，2016年他的妻子對他下最後通牒：「你需要跟『克雷』分開一陣子。」

朱薩克坦言，當時真的嚇到了，「她給我1周的時間，要我重新找回寫作的快樂，但1周之後我依然卡在原處，於是整整暫停了6周。後來我告訴自己，既然這本《克雷的橋》對我而言這麼重要，我無論如何一定要把它完成。」

20歲構思《克雷的橋》

作家「受盛名所累」的殘酷劇情可說是活生生在朱薩克生命中上演。他坦言，寫《偷書賊》時還未走紅，一點壓力也沒有，「當時我相信一定不會有人讀，放膽完全照我自己想的樣子寫作。但寫新書時，因為《偷書賊》的暢銷，我知道一定有很多人等著要看。」

除此之外，新作更是朱薩克心中縈繞多年的構想，「我在20歲時有了寫《克雷的橋》的想法：一個名叫克雷的男孩度過重重難關，只為了蓋一座橋，連結他的家人。『克雷』在英文裡也有黏土的意思，黏土溼潤、可塑性強，但必須經過火烤才能堅實，我很喜歡這個概念。」

過渡到新的寫作階段

朱薩克1975年生於澳洲雪梨，16歲開始寫作，2005年出版第5部作品《偷書賊》後爆紅，可說是當代澳洲最知名的作家。他瘦削、斯文，說話緩慢溫和，猶如筆下故事中旁觀的敘述者，無論是《偷書賊》的「死神」或《克雷的橋》的大哥馬修，一邊看著主角面對生離死別，一邊思索，為何人生要經歷如此艱鉅的挑戰？

《克雷的橋》描述鄧巴家的5個男孩，母親病逝，父親離家，5個男孩靠自己的力量成長。某天失蹤多年的父親突然返家，要兒子們幫他蓋一座橋，卻只有四子克雷孤身前往。故事最後，橋終於蓋成，也揭露父親離家與克雷蓋橋的真正原因。

熬了十餘年，朱薩克也終於把他的橋寫完，「克雷想蓋一座偉大的橋，我也想寫一部偉大的作品，這些念頭成為我寫作的心魔。後來我學到寫作必須有紀律，該捨則捨。我終於不再擔憂，完成這座橋，也讓我過渡到新的階段。」

(中國時報)