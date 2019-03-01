愛取綽號 家人故事寫進書中
在馬格斯．朱薩克眼中，看似安逸無趣的郊區日常也藏有傳奇般的偉大史詩，「我們總以為自己過著無聊的生活，但其實我們的日子很豐富，每個人都經歷過生離死別，都愛過、失去過、失敗過也成功過。我相信每個人都有故事，也背負著家族的故事。我們的故事，其實早在出生之前就開始發生。」
朱薩克的父母是德國、奧地利移民，岳父岳母則來自波蘭。父母、祖父母的二戰和移民澳洲的經歷，成為他創作的養分來源，「我是家中么子，最小的孩子總是待在家最久。我記得自己坐在爸媽車上，在長長的開車途中，或是跟爸爸散步的途中，我會要他們跟我說說他們以前經歷的事。」
這些真實故事成為朱薩克創作的養分。像是他的母親曾在德國目睹猶太人被押前往集中營的慘況，看見小孩拿麵包給老人吃，看見士兵丟掉麵包，毒打小孩與老人，就被他寫進了《偷書賊》。
《克雷的橋》裡母親潘妮的故事則跟朱薩克的岳父岳母有關。潘妮從小生活在極權統治之下的波蘭，跟著父親學鋼琴，某次離家到維也納表演，父親的一封訣別信卻要她別再回來，到難民營尋求庇護，投身自由。朱薩克表示，「除了鋼琴的部分是虛構的之外，這就是他們的經歷。」
朱薩克總是帶著筆記本，仔細觀察周遭的世界，有靈感就記下來，光是《克雷的橋》就整整寫了13本筆記，「每一次卡關，我就從頭開始寫每一節的標題，一行一行寫下來。熟悉到我每天早上醒來，翻身下床，就能一頭栽進我寫的故事裡。」
朱薩克也喜歡為筆下角色取綽號：莉賽爾是「偷書賊」、《克雷的橋》的媽媽潘妮是「犯錯狂」、爸爸麥可是「凶手」，「每一個綽號背後都有故事，就像神話裡的英雄和神祇一樣。對我來說，每個小人物都是自己生命中的英雄主角。」
(中國時報)
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