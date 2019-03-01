2019年03月01日 04:10 中國時報 本報訊

她的名字是作者／趙南柱出版社／遠流（遠流出版提供）

這些皇帝很有事作者／夜觀天花板出版社／高寶（高寶出版提供）

達文西傳 作者／華特．艾薩克森 出版社／商周出版

曾寫過《賈伯斯傳》、《季辛吉傳》的歷史學者華特．艾薩克森，這次閱讀了7200頁達文西留下的筆記內容，加上無數關於達文西人生和作品新發現的專研著作，編織出這本書，把達文西的藝術連接到他的科學，也把他的科學連結到他的藝術。

達文西為了想要讓他的畫作更臻完美，一直埋首於各種新知識的研究。他從死屍臉上剝下血肉、畫下移動嘴唇的肌肉，繪出史上最讓人難忘的微笑《蒙娜麗莎》。他也探索光學，證實光線撞擊到角膜的方式，讓《最後的晚餐》裡每個觀看者在各種角度與位置觀看這幅畫時，都有不一樣的感受。

但艾薩克森描述的不只達文西的作品與研究，他也依據達文西的筆記和各種研究，寫下達文西的個人生活，讓我們看見偉大藝術家的各種真實人性向度。他也描述了達文西一生對戲劇作品與表演的熱愛，那種熱愛也展現在他的所有畫作和各種奇妙發明上。

■她的名字是

作者／趙南柱

出版社／遠流

韓國2017年最暢銷小說非《82年生的金智英》莫屬，作者趙南柱延續前作對女性處境的關注，採訪了60多位韓國女性的故事，從9歲的小女孩，到69歲的老奶奶，「以那些聲音為起點撰寫這些小說。我不會忘了記憶中的那些臉龐，那些欲言又止的聲音，以及凝結在眼眶、最終還是沒流下的眼淚。」

趙南柱1978年出生於首爾，畢業於梨花女子大學社會學系。她為時事教養節目編劇十餘年，對社會現象及問題具敏銳度，見解透徹，擅長以寫實又能引起廣泛共鳴的故事手法，呈現庶民日常中的真實悲劇。

趙南柱表示，「這些都是經常發生的情節，卻也是特別的故事，偶爾也有需要特別的勇氣、覺悟和鬥爭的故事。我希望能為更多女性記錄她們看似毫不特別、沒什麼大不了的生活，為她們說出這些遭遇。我相信翻開書頁後，各位的故事也會展開。」

■這些皇帝很有事

作者／夜觀天花板

出版社／高寶

清宮劇、宮鬥劇盛行，也喚起人們對於古代皇帝故事的好奇心。本書介紹了18個最有特色的皇帝，以幽默詼諧的語言來解讀，深度研究皇帝們的奇葩病狀，像是強迫症、拖延症、自戀狂、貓奴等，揭開未曾見過的皇帝的另一面，如果古代也有蘋果日報、壹週刊，這些皇帝個個都能上頭條。

作者「夜觀天花板」是95後的年輕作者，熱愛歷史，擅長創作另類歷史科普文，根據可查的史實，從曹操、唐玄宗、趙匡胤到雍正，抖出一本正經的冷幽默，還原一個真實、鮮活、與眾不同的奇葩王者。

像是因宮鬥劇大紅的乾隆皇帝，就是無人能超越的自戀狂，他寫大量無人記得的詩，又是個喜歡在名畫上蓋章寫評語的文化摧毀者。而雍正特愛回覆奏摺，現存4萬多份雍正時代的奏摺，上面他的批語就多達1000萬字。連批摺子不小心把朱砂撒在紙上，還怕大臣誤認為是血，寫下「不要害怕」來安慰大臣。

(中國時報)