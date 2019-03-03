蔡呼籲 台日安保對話！藍委質疑 為選舉搶奪話語權

2019年03月03日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 曾薏蘋 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

日《產經新聞》昨大篇幅刊載蔡總統獨家專訪，蔡呼籲日相安倍，「他上任以來（在台日關係）做了許多果斷決定，下階段有必要強化（台日）安保對話。」蔡還呼籲與美國總統川普會談，舉行台美峰會。日本官廳昨休假，對此無從評論。藍委曾銘宗認為，台日官方交流檯面化不易，何況敏感的安保對話，「小英如此公開喊話，讓人懷疑是為選舉，搶奪話語權。」

接受日媒專訪 首度公開喊話

產經昨以頭版頭刊出蔡專訪內容，蔡首度公開表達與日直接對話意願。台日沒邦交，過去有關安保對話僅止民間層面。蔡強調，「台日直接面對相同威脅」、「提高到安全保障對話非常重要。」

針對共享有關通過台灣與沖繩（琉球）周邊進出西太平洋的大陸海空軍動向即時情報，蔡認為非常重要，提出「希望日方克服法律障礙」；至於對話內容，「希望針對傳統軍事面以外的網路戰爭等新威脅，交換意見。」

將來盼會川普 舉行台美峰會

蔡英文也希望「將來」與美國總統會談，但基於「台美關係與地區和平與穩定」，「有必要經過審慎評估」。她說，川普直接對話「是下一階段的事」，「將來，希望台美相互關係更進一步」。

蔡總統並要求國際支持台灣加入CPTPP。不過報導認為，台灣若著手加入CPTPP手續，必招致北京反彈，不得不說路很嚴峻。

《共同社》日前報導，日相安倍已請大陸國家主席習近平，6月出席大阪G20峰會時訪日，並邀他今秋再正式對日國是訪問，去年安倍曾訪陸，兩國關係已正常化，安倍今年農曆年還首次拍攝影片向大陸民眾拜年。此外，核食方面，蔡受訪表示「台灣人喜歡日本農產品」，但公投結果繼續禁止進口，「希望不會對雙方貿易與友情造成衝擊」。

專訪是由產經新聞總社編輯局長井口文彥2月28日在台北進行，我外交部長吳釧燮陪同出席，也是蔡表明拚連任後，首次接受外媒專訪。

藍批未促交流 反會損害關係

黨政人士說，這是蔡希望讓國際社會對台灣當前處境與國際角色，有更深認識，由總統帶領整體「為台灣發聲」的系列工作。

藍委曾銘宗說，過去不管扁馬時期的雙邊交流，日多數不願檯面化，一般交流尚且如此，何況安保這種高度敏感的交流？

他質疑，蔡公開喊話，不但達不到促進交流目的，反會損害台日關係，相信蔡知道這結果，但她仍選擇公開喊話，讓人懷疑她是否只是為選舉，透過媒體來搶奪話語權。

(中國時報)