每包32元擬修法減收 化解民怨！降菸稅小確幸 綠護政權大戰略

2019年03月03日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

為搶救聲勢，蔡總統接連上火線與老車、小黃司機對談釋利多；受中央拖累面臨生死關的黨籍立委，更拚命修補疏離的民意。有綠委坦言年改衝擊大，已擬妥草案爭取放寬公教領取年資補償金年限；同時，綠營醞釀修法減收每包約32元的菸稅，要降低逾300萬吸菸人口的反彈。「小確幸」儼然已成延續政權的大戰略。

年改、一例一休 衝擊選情

蔡政府以「改革」之名推行諸多爭議性修法，引來四處民怨，導致去年九合一慘敗。民進黨立委許智傑不諱言說，一例一休、年改、淘汰老車、菸稅、同婚等問題確實引發民怨，讓民進黨去年選得很難看，行政與立法部門須務實盡快調整。

其中，針對一例一休，有綠委說，就了解中央仍沒打算「三修」《勞基法》，而是準備從補充勞檢員人力、增加執法彈性，雙管齊下彌補法令缺漏，避免「善、惡老闆通殺」繼續發生。即便如此，敗選後仍有不少綠委持續與政院溝通，盼再修《勞基法》。

不僅如此，蔡政府2017年為籌措長照財源修法調漲菸稅，平均每包香菸暴增20元，若再加上馬政府調漲的12元，等於1包香菸約32元是菸稅。台灣吸菸人口逾300萬，使得菸稅成蔡政府民怨之一。

甫接任立院衛環委召委的劉建國說，早在為籌措長照財源研擬修法提高菸稅時，他就明確反對，一會讓菸商趁機偷渡漲價，二則政府不該把該籌措的長照費用轉嫁吸菸者承擔。

吸菸人口逾300萬 不容小覷

劉建國說，長照經費若非由整體國民稅金承擔，就應朝保險方向走，讓需要者自行決定投保，不是推給特定族群承擔。因此，他與國會助理著手討論修正《菸酒稅法》朝降低菸稅方向走。

綠委許智傑表示，他不鼓勵吸菸，問題是抽菸勞工非常多，很多基層都向他反映「可不可以少徵一點」，因此他認為應修法減少菸稅。他直言，雖然可能會被董氏基金會罵，「但為照顧民意，決定承擔了」。

許智傑指出，黨團內部還在溝通，若有共識就往修法方向走，最快本會期處理。同時，政院可能也會請菸酒公賣局研究推出便宜質量好的香菸，或也是替代方案，「但當然是減稅比較好」。

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(中國時報)